Il "Venerdì Gnocolar" a Verona ha raggiunto anche i reparti di pediatria e geriatria in ospedale a Borgo Trento

Il "Venerdì Gnocolar" è arrivato anche nelle corsie dell’ospedale di Borgo Trento. Nella giornata di ieri, infatti, medici, infermieri e Oss di Pediatria C, diretta dal professor Giorgio Piacentini, hanno indossato le maschere di carnevale, ricevute in dono da Costa Crociere Foundation.

A godere dell’atmosfera carnevalesca non sono stati solo i bambini, ma anche gli anziani ricoverati in Geriatria A del dottor Vincenzo Di Francesco. L’iniziativa, organizzata dalla pediatra dr.ssa Erika Rigotti, è stata pensata per coinvolgere i pazienti, grandi e piccoli, in un momento di spensieratezza legato alla tradizione cittadina.

L’attenzione di Costa Crociere Foundation per l’Uoc Pediatria di Verona è iniziata tre anni fa con il sostegno al progetto "PIN project: pediatric interdisciplinary network". È un progetto dedicato ai pazienti pediatrici affetti da una patologia complessa eventualmente destinata alle cure palliative pediatriche. Il sostegno di questi anni ha visto investimenti sulla formazione del personale medico ed infermieristico veronese in cure palliative pediatriche.

Parte delle mille mascherine donate da Costa Crociere Foundation sono state condivise con il reparto di Geriatria A, diretta dal dottor Vincenzo Di Francesco, dove sempre ieri sono state indossate con la stessa finalità.