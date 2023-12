Anche questa volta il Capodanno nei quartieri a Verona fa il tutto esaurito: «Iniziativa che incontra grandi consensi»

Secondo quanto è stato annunciato dal Comune di Verona, anche quest’anno sono andati esauriti i posti disponibili per festeggiare insieme il Capodanno nei quartieri. Dopo il grande successo registrato la scorsa edizione, e anche grazie al passaparola di chi aveva partecipato, i cittadini del Comune di Verona che hanno compiuto i 65 anni hanno aderito numerosi all’iniziativa riproposta dall’amministrazione.

«Dieci feste in molti quartieri della città, tra cui per la prima volta a Montorio, - sottolineano dal Comune di Verona - per un totale di circa 700 persone grazie all’entusiasmo e all’impegno di numerose associazioni di volontariato, per consentire ai veronesi over 65 di trascorrere il 31 dicembre in compagnia e non in solitudine a due passi da casa, gustando del buon cibo ascoltando musica e ballando ad un prezzo alla portata di tutti».

Caratteristica di questa edizione sarà ancora una volta la grande varietà di eventi proposti, che spaziano dal cenone completo come al Liston 12, dove con soli 20 euro i partecipanti potranno gustare antipasto, due primi, due secondi, pandoro, caffè e bevande, ad altrettanti ricchi menù, musica, danze e intrattenimento. Come durante la scorsa edizione, il sindaco Damiano Tommasi effettuerà un tour in alcuni dei luoghi dove si tengono le feste insieme all’assessora alle politiche sociali e abitative Luisa Ceni.

«Il grande successo riscontrato per la replica del Capodanno nei Quartieri dimostra che piace l’idea di festeggiare l’arrivo del nuovo anno vicino a casa - ha sottolineato l’assessora Luisa Ceni -. Sono momenti che creano aggregazione in un ambiente familiare, accogliente, e dove la gente si sente a proprio agio. Ringraziamo tutte le associazioni e i volontari, che sono i veri animatori delle feste e che si dimostrano sempre ben contenti di essere coinvolti per la buona riuscita di questa iniziativa che alimenta ancor di più il senso di comunità. I posti disponibili sono stati esauriti in pochissimi giorni, per questo ci stiamo impegnando per aumentare la disponibilità di posti e luoghi per l’anno prossimo».

L’assessore al decentramento Federico Benini ha quindi aggiunto: «È un’importante iniziativa che avvicina le persone nei quartieri dove abitano. L’amministrazione ha fatto un passo importante per portare la festa dell’ultimo dell’anno nelle circoscrizioni e non viceversa come accadeva prima». Gli eventi sono promossi dalle associazioni Usacli ASD Horse Valley, Blu Star Dance Asd Gruppo Promozionale Quartiere Borgo Trieste, Circolo Noi San Giuseppe all’Adige APS, Associazione Tamzarà, Circolo Acli Verona Sud Ovest, Gruppo Promozionale Quartiere Borgo Trieste e Parrocchia di Montorio.

Le associazioni e i luoghi dove si terranno le feste: