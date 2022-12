Capodanno 2022-2023: i migliori eventi a Verona e in provincia per festeggiare l'inizio dell'anno nuovo

La grande notte del 31 dicembre 2022 si avvicina e come sempre nella città di Verona, così come nella sua provincia, non mancano le iniziative per festeggiare al meglio l'arrivo del nuovo anno.

Gli eventi e le feste di Capodanno a Verona e in provincia

Capodanno in piazza Bra a Verona - A condurre la serata del 31 dicembre 2022 a Verona saranno gli speaker di Rtl 102.5 e Radio Zeta Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne, Jody Cecchetto, Diego Zappone e Simone Palmieri. In piazza Bra si esibiranno quindi i Santi Francesi, vincitori del talent di Sky X Factor, e poi Beatrice Quinta, Linda e i Tropea oltre a Niveo, concorrente di Amici 2022, vincitore del contest di Radio Zeta. E poi ancora Alfa, Aiello, Tecla. Grande musica con la discoteca nazionale e Dj Sautufau di Rtl 102.5.

Capodanno col botto - Nella splendida Villafranca di Verona torna il grande "Capodanno col Botto". Appuntamento da non perdere il 31 dicembre 2022 a partire dalle ore 22 in Corso Vittorio Emanuele II, con dj set. Allo scoccare della mezzanotte, uno speciale spettacolo pirotecnico illuminerà tutta Villafranca e vi aprirà le porte del nuovo anno.

Capodanno in riva all'Adige - Il 31 dicembre 2022 arriva la grande festa "Capodanno in riva all'Adige", presso il piazzale ex Mercato a Pescantina. Appuntamento dalle ore 22 alle ore 3 per il capodanno "esplosivo" della Valpolicella. Adrenalina pura tra effetti speciali, animazione, gadget, dj set e molto altro per celebrare al meglio l’inizio del nuovo anno.

Capodanno ad Aquardens - Grande festa di Capodanno ad Aquardens il 31 dicembre 2022. La notte più lunga dell’anno in un’atmosfera da sogno, tra benessere e divertimento. I caldi vapori dell’acqua termale, luci, colori, musica, intrattenimento, spettacoli e fuochi d'artificio allo scoccare della mezzanotte.

Capodanno a Bardolino - Sabato 31 dicembre 2022 si festeggerà il Capodanno con il concerto dell'Al-B.Band al Parco Carrara Bottagisio di Bardolino. A mezzanotte in punto è poi in programma "VinciBardolino": allo sparo dei coriandoli trova il cuore rosso e vinci una bottiglia di vino.

Capodanno al Piper - Grande festa di Capodanno 2022-2023 al Piper Verona. Live show sabato 31 dicembre a partire dalle ore 21 con la voce di Francesca Dessì.

New year's eve al Berfi's - L'energia della festa arriva al Berfi's nella notte più lunga dell'anno. Preparatevi a cantare e ballare sui più bei brani di sempre. Live music e special show con corpo di ballo durante la cena.

Capodanno a Gardacqua - Per il capodanno 2023 Gardacqua propone una vera esperienza di benessere a 360 gradi, un lungo momento di relax da vivere in una grande Spa, tra trattamenti speciali e riti dedicati a rigenerare corpo e anima.

Mirror & Glamour al Dorian Gray - Sabato 31 dicembre 2022 grande festa di Capodanno al Dorian Gray. Main room: Dinner Live Music con White Band e a seguire tutto il meglio della musica dagli anni '90 ad oggi: Dj-set con Stefano Mattara e Ramon Ramonito. Privé: animazione e happy music con Dj Nasti.

Capodanno "Hollywood" a Boscomantico - La notte del 31 dicembre 2022 riflettori accesi nell'elegante winter garden di Boscomantico per brindare al nuovo anno. Un'esperienza esclusiva con un dinner show live dedicato alle scene dei film più iconici di Hollywood.

Capodanno a 2000 - Amen - Sabato 31 dicembre grande festa all'Amen dalle ore 21 alle 5. Formula con cenone, oppure ingresso al party e brindisi di mezzanotte con un drink a scelta.

NYE Trash Deluxe - Sabato 31 dicembre 2022 Skylight presenta "NYE Trash Deluxe". Nella notte di Capodanno un vero show un po' trash e un po' deluxe, per accogliere il nuovo anno brindando e ballando fino alle prime luci del mattino, e anche oltre. Apertura alle ore 23.30.