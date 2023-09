/ Viale Luciano dal Cero

Cantiere filobus e viabilità, tre corsie per canalizzare il traffico di Viale Dal Cero

Due corsie sono per i veicoli diretti in stazione o verso Verona Sud, la terza è per quelli che si devono immettere sulla Tangenziale Nord. Ed eliminati i delimitatori rialzati della corsia preferenziale di Via Valverde