Camper Cgil a Verona per sbarrare la strada all'autonomia differenziata

Domani, 9 gennaio, arriva a Verona la campagna di sensibilizzare di Cgli contro l'autonomia differenziata delle Regioni. L'iniziativa si intitola "L'Italia non si spacca" ed è simboleggiata da un camper che domani mattina farà tappa a Verona e al pomeriggio sarà a Legnago.

A guidare simbolicamente il camper è la Flc Cgil, la quale si concentra soprattutto sul mondo della scuola e della cultura. «Il diritto all’istruzione deve essere garantito ed esercitato in maniera uniforme in ogni angolo del Paese - scrive Flc Cgil Verona - L’autonomia differenziata spacca e disunisce il paese, riduce diritti e retribuzioni e privatizza la scuola. Il nostro obiettivo è sensibilizzare il mondo civile sul definanziamento dei settori della conoscenza e sulle conseguenze gravi dell’autonomia differenziata, che acuirà le differenze tra regioni e tenderà ad impoverire ulteriormente il mondo della formazione».

Il doppio appuntamento veronese con il camper de "L'Italia non si spacca" sarà domani mattina in Piazza Bra a Verona. Dalle 10 alle 12 il camper sarà in piazza e durante la mattinata interverranno il professore di diritto costituzionale dell'università di Verona Stefano Catalano, la segretaria nazionale di Flc Cgil Gianna Fracassi, la segretaria di Cgil Verona Francesca Tornieri, l'assessora alle politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia, l'assessore comunale alle politiche giovanili Jacopo Buffolo, l'assessore comunale al bilancio Michele Bertucco e la presidente di Udu Verona (Unione degli Studenti) Laura Bergamin. Coordina la segretaria generale di Flc Cgil Verona Beatrice Pellegrini. Sono inoltre invitati il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il rettore dell'ateneo scaligero Pier Francesco Nocini dell’Ateneo di Verona e il dirigente dell'ufficio scolastico di Verona Amelio Sebastian.

Dalle 15 alle 16, il camper sarà poi a Legnago dove è previsto un ritrovo di rsu, delegati e personale della scuola al parcheggio del parco comunale in Viale dei Tigli. Infine, alle 16.30 assemblea pubblica "Porta sbarrata all’autonomia differenziata" nella sala civica di Via Giacomo Matteotti 6, sempre a Legnago.