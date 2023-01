Successo enorme per il "Bulbo day": «Verona come una piccola Amsterdam, fra qualche mese avrà 16mila tulipani colorati»

Grande affluenza e partecipazione nei quartieri da parte di grandi e bambini che, in settimana, avevano prenotato in meno di 24 ore 12 mila bulbi, spingendo il Comune a metterne a disposizione altri 4 mila da ritirare sul posto, anch’essi andati a ruba già dalle prime ore del mattino. Bambini accompagnati dai nonni, famiglie, ma anche chi vive da solo e vuole dare ancora più colore al proprio giardino o balcone.

Il "Bulbo day", promosso dall’assessore al Decentramento Federico Benini, si conferma essere stata un’iniziativa che ha saputo coinvolgere e stimolare lo spirito green di tantissimi cittadini che si sono messi in coda appena aperti i punti di ritiro: «Verona come una piccola Amsterdam, - si legge in una nota di Palazzo Barbieri - perché fra qualche mese avrà 16mila tulipani colorati, piantati e curati dai tanti che sono riusciti a procurarsi il sacchetto da tre bulbi regalato dal Comune. Un altro importante passo per connettersi sempre di più con le bellezze della natura e alimentare uno stile di vita ecosostenibile».

Lo stesso assessore Federico Benini ha quindi sottolineato: « «Il "Bulbo day" ha riscosso veramente un grande successo, oltre ogni rosea aspettativa. Già dalla prima mattina migliaia di veronesi erano in coda per ritirare i bulbi di tulipano e, nel giro di un’ora, abbiamo esaurito quelli senza prenotazione. Mi dispiace che la disponibilità sia terminata così in fretta, - ha aggiunto Benini - costringendo qualcuno a tornare a casa a mani vuote. È stata la prima volta per questa iniziativa, che verrà ripetuta prossimamente mettendo a disposizione ancora più bulbi, per continuare, attraverso questi piccoli ma significativi gesti, a far diventare la città più verde e più fiorita, migliorando la qualità di vita di tutti».