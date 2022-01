Test Covid di fine isolamento in farmacia, Bozza soddisfatto: «Sgrava dal lavoro i punti tamponi gestiti dalle Asl»

«La quarta ondata sta portando una serie di problemi nuovi a cui la Regione sta reagendo con prontezza e buon senso. Permettere che i tamponi di fine quarantena, fine isolamento e per i contatti scolastici si possano effettuare gratuitamente in farmacia è una scelta di buon senso, che anche noi come gruppo consiliare di Forza Italia avevamo caldeggiato per primi fortemente negli scorsi giorni». Lo hanno dichiarato Elisa Venturini e Alberto Bozza, consiglieri regionali in Veneto di Forza Italia.

Venturini e Bozza hanno poi aggiunto: «Questa decisione permetterà di sgravare da una mole importante di lavoro i punti tamponi gestiti dalle Asl. Anche la possibilità di scaricare i certificati direttamente on line per i cittadini che sono in possesso dello Spid è molto importante perché snellisce le procedure e dimostra come il sistema informatico della Regione sia adeguato alla sfida che ci mette davanti la pandemia».

Il nuovo servizio, come precedentemente annunciato, entra in funzione da oggi, lunedì 24 gennaio. Si tratta ora di comprendere se il nuovo carico di lavoro richiesto alla rete delle farmacie produrrà inconvenienti o meno, in particolare nella primissima fase di attuazione del servizio. Già nelle scorse ore il presidente di Federfarma Veneto aveva, da un lato, garantito la massima disponibilità nei confronti dei cittadini, sottolineando però di non aver ancora ricevuto dalla Regione Veneto direttive precise circa l'attuazione del nuovo servizio e, inoltre, specificando che anche da un punto di vista tecnico-informatico si sarebbe reso necessario un «aggiornamento» del portale sul quale i farmacisti inseriscono gli esiti dei tamponi. Aggiornamento che, sino a ieri, parrebbe non essere stato ancora eseguito.