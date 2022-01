Da lunedì anche in Veneto tamponi di fine isolamento e quarantena effettuabili in farmacia

Da lunedì 24 gennaio 2022 sarà possibile anche in Veneto prenotare il proprio tampone di fine isolamento o fine quarantena nelle farmacie, oltre che negli studi dei medici di base o dei pediatri. L'annuncio al riguardo è stato dato ieri dal governatore del Veneto Luca Zaia con riferimento anche ad una comunicazione inviata alla Regione dal ministero della Salute concernente i tamponi antigenici.

Nel documento, a firma del dg della Prevenzione Professor Giovanni Rezza, si legge: «Relativamente all’uso dei test antigenici per la definizione di caso di infezione da Sars-CoV-2 e per il termine della auto-sorveglianza (NB: test di chiusura al 5° giorno necessario solo se comparsa di sintomi), della quarantena o dell’isolamento, si specifica che è possibile utilizzare i test antigenici su campione nasale, nasofaringeo o orofaringeo, presenti nell’elenco comune europeo (consultabile alla pagina: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu) ed effettuati da operatori sanitari».

Una prassi quella di effettuare il test di fine isolamento o quarantena anche nelle farmacie che in alcune Regioni come la vicina Lombardia era in realtà già in atto da tempo. A partire da lunedì, dunque, anche i cittadini veneti potranno fruire di questa opportunità che dovrebbe consentire di differenziare e snellire dunque le procedure.

La Regione Veneto ha stanziato oltre 5 milioni di euro per il servizio che sarà gratuito. Dal 24 gennaio entrerà dunque ufficialmente in funzione anche la piattaforma regionale Covid-19 che consentirà a ciascun cittadino, accedendo tramite Spid o Cie, di gestire diverse funzioni: dalla prenotazione del tampone a quella del vaccino, oltre a una propria scheda personale oppure per acccedere a informazioni utili.