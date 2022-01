Tamponi di fine isolamento in farmacia? Federfarma non esclude difficoltà: «Siamo in attesa di istruzioni»

Da domani, lunedì 24 gennaio 2022, così come ampiamente annunciato, sarà possibile eseguire anche nelle farmacie in tutto il Veneto i tamponi Covid di fine isolamento e fine quarantena. Federfarma Veneto in una nota spiega che le farmacie della Regione sono pronte per erogare il nuovo servizio, ma non escludono altresì possibili difficoltà nella prima giornata per l'implementazione della nuova attività.

«Ancora una volta ci mettiamo a disposizione del sistema sanitario regionale e di tutti i cittadini, - ha affermato il presidente di Federfarma Veneto Andrea Bellon - ma ancora non conosciamo i dettagli della delibera preannunciata e gli adeguamenti tecnici e informatici necessari. Rimaniamo in attesa delle istruzioni per poter avviare il servizio». I tamponi di fine isolamento e fine quarantena, saranno senza costi per il cittadino e le spese saranno coperte dalla Regione del Veneto. ?

Lo stesso presidente Bellon ha poi ricordato che solo nell'ultima settimana in tutte le farmacie del Veneto sono stati eseguiti oltre 329 mila tamponi, mentre dall'inizio di gennaio il dato sale a quota 887 mila e oltre 1,4 milioni di tamponi nel mese di dicembre: «Potenzialmente le farmacie sono pronte - ha quindi aggiunto il presidente Bellon - ma di fatto rimaniamo in attesa di istruzioni per poter avviare il servizio. È domenica pomeriggio e non abbiamo ancora ricevuto la delibera della Regione, dunque non ne conosciamo i dettagli, e al di là della piattaforma per la prenotazione da parte degli utenti. Per garantire il servizio è fondamentale l'adeguamento informatico del portale sul quale registriamo gli esiti».

Il presidente di Federfarma Veneto Andrea Bellon ha quindi concluso: «Garantiremo comunque un servizio professionale e di facile accesso ai cittadini veneti positivi e sottoposti ad isolamento, che oggi non trovano sufficiente disponibilità nelle strutture pubbliche già attive. L’effettuazione del tampone nelle farmacie resta sempre su prenotazione».