Validi fino a fine anno prezzi calmierati per alcuni biglietti di autobus Atv

Prezzi dei biglietti vantaggiosi se si acquistano per gruppi o per viaggiare in determinate fasce orarie, prezzo calmierato per il carnet da 10 corse e un biglietto a 5 euro che può essere utilizzato da un adulto e da un minore di 14 anni che viaggiano insieme. Al rientro dalle vacanze estive, il Comune di Verona ricorda le misure adottate per aiutare i cittadini e valide fino alla fine dell'anno.

Lo scorso giugno, infatti, il Comune ha stanziato 300mila euro per abbassare i prezzi di alcune tipologie di biglietti in modo da incentivare il trasporto pubblico locale, vista anche la presenza in città dei cantieri della filovia che impattano sulla viabilità. Un intervento pensato anche per sostenere Atv (Azienda Trasporti Verona), la quale non ha ritoccato i prezzi degli abbonamenti ma ha dovuto aumentare il prezzo dei biglietti per sostenere i maggiori costi dovuti al caro-carburante.

La cifra messa a disposizione dal Comune ha permesso sia di calmierare il prezzo degli aumenti tariffari sia di introdurre nuove tipologie di titoli di viaggio come un biglietto urbano per gruppi e un biglietto a 1 euro a fasce orarie, entrambi venduti solo tramite app e nelle biglietterie aziendali.

Il biglietto urbano per gruppi consente a un gruppo di quattro persone (composto da un adulto e tre minori entro i 14 anni, o da due adulti e due minori entro i 14 anni, oppure da quattro adulti over 70) di viaggiare insieme per un viaggio di andata e ritorno ciascuno della durata di 90 minuti al prezzo di 8 euro. Mentre il biglietto a fasce orarie, della durata di 90 minuti, dà la possibilità di viaggiare sulla rete urbana dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 al costo di un euro.

E per quanto riguarda la tipologia di biglietti già presenti, il fondo stanziato dal Comune ha permesso di calmierare il prezzo del carnet da 10 corse a 12,5 euro, anziché 13,5. E il biglietto al prezzo di 5 euro potrà essere utilizzato non più soltanto da una persona, ma da un adulto e da un minore entro i 14 anni.