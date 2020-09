Tornano gli orari estesi per le biblioteche dell'Univr, ma restano le precauzioni Covid-19

Per essere sempre vicine alle esigenze di studentesse e studenti, le biblioteche dell'ateneo di Verona tornano ad essere aperte con orari estesi. Per alcuni mesi, a causa dell’emergenza legata al Covid-19, il Sistema bibliotecario di ateneo ha dovuto mantenere un orario ridotto per l’accesso alle biblioteche. Da lunedì 7 settembre, invece, le biblioteche Frinzi, Meneghetti e Santa Marta riaprono con i consueti orari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In Frinzi gli spazi studio saranno aperti dal lunedì alla domenica, dalle 8.30 alle 23.30, mentre i servizi bibliotecari saranno a disposizione dell’utenza istituzionale dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. La Meneghetti sarà aperta, per gli spazi studio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 23.30, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 20, mentre i servizi bibliotecari saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Infine, la Santa Marta riaprirà gli spazi studio dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30, mentre i servizi bibliotecari rimarranno aperti dalle 9 alle 15.



Gli orari delle biblioteche specialistiche dipartimentali, vengono estesi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15. Restano comunque in vigore tutte le procedure adottate per l’emergenza Covid-19, incluso il possesso della certificazione rilasciata dai relatori di tesi. Per il momento, l’accesso a tutte le biblioteche di ateneo resta consentito esclusivamente all'utenza istituzionale, cioè a studentesse e studenti, docenti, personale dell’università di Verona e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata. Permangono tutte le misure igienico sanitarie in atto, come i posti limitati, da prenotare attraverso l’App Affluences e i prestiti di libri consentiti solo su appuntamento. Tuttte le informazioni costantemente aggiornate sono dispoibili alla pagina web dell'università: www.univr.it/biblioteche.