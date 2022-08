Borgo Roma e baby gang, Venturi: «In questo quartiere chi è in difficoltà viene aiutato sempre»

È passata una settimana dal blitz della polizia di Verona che ha arrestato 16 membri di baby gang accusati di diversi reati tra cui rapine, danneggiamenti e lesioni aggravate. Un'operazione che ha riacceso il dibattito politico sul disagio e sulla delinquenza giovanile, ma ha anche acceso i riflettori sulla zona della città in cui vivevano gli arrestati: Borgo Roma. Il quartiere ha attirato commenti poco lusinghieri ed è stato descritto come insicuro e con zone degradate.

«Ma Borgo Roma non è il Bronx», hanno replicato molti residenti. E la difesa più accorata del quartiere l'ha scritta Fabio Venturi, presidente della società sportiva Alba Borgo Roma e in passato anche presidente della circoscrizione.

«Ma voi che commentate Borgo Roma sapete dov’è Borgo Roma? - ha scritto Venturi - Sapete dove sono il Bar La Rocca, il Canton, la Pignatina? Ci siete mai entrati? Sapete chi sono Fucile e lo Zio Tom? Ci avete mai parlato? Sapete chi sono i Pirati? Li avete mai ritrovati in centro a fare i mimi? Sapete che c’erano il Cervino o la Zai? Sapete dove si faceva la Festa dei Brasiliani? Sapete cosa rappresentava il Conte Polenton? Sapete dove inizia Tombetta, dove finisce Tomba, dove inizia il Cristo e dove finisce San Matteo? Sapete cosa vuol dire Brf? E Gpn? Sapete cosa sono le Case Rosse, ci siete mai entrati? Siete mai andati nei garage di Via Tunisi? Ma voi cosa sapete di Borgo Roma? Nulla, ma proprio nulla. E allora accomodatevi fuori con la stessa velocità dei vostri commenti. Questo è un quartiere, di gente che spesso tribula da quando è nata, che lavora, vive e sopravvive, con grandissima dignità, e che qualche errore lo ha anche fatto ma lo ha anche pagato. Un quartiere dove chi è in difficoltà viene aiutato sempre, perché qui si respira e si vive vita vera e sincera, cruda ma reale. Qui c’è solidarietà, non c’è ipocrisia». E sui membri delle baby gang arrestati, Venturi ha aggiunto: «Questi ragazzini hanno sbagliato, è evidente, ed è giusto che paghino tutto. Questi dormono in Borgo Roma, non sono di Borgo Roma, questa la grande differenza. Dentro e quando usciranno prenderanno anche quattro schiaffoni educativi, perché certe cose sono pure vigliaccate. Però i processi da ben pensanti anche no, che domani noi saremo sempre e per sempre di Borgo Roma, voi sempre e per sempre senza un quartiere che vi renda orgogliosi di esserci nati».