Arresti baby gang a Verona, Tommasi: «La repressione non basta, serve supportare anche le famiglie»

Anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi è intervenuto sul tema delle cosiddette "baby gang", in particolare con riferimento all'operazione di polizia che ha portato all'esecuzione di 16 misure cautelari nei confronti dei presunti membri di una "banda" che si autoidentificherebbe attraverso la sigla "Qbr". Quest'ultima, comparsa ed ancora visibile su alcuni muri della città, viene da più parti interpretata, a torto o a ragione difficile dirlo, quale acronimo di "Quartiere Borgo Roma" o, alternativamente, "Quei bravi ragazzi". Tuttavia, è bene specificarlo, resta al momento lungi dall'essere provato che gli accusati, molti dei quali minorenni, avessero consapevolmente dato vita ad una vera e propria «organizzazione strutturata» posta sotto il segno "Qbr". Restano in ogni caso, ovviamente, la gravità delle accuse mosse nei confronti dei sedici destinatari delle misure cautelari, che vanno dal furto aggravato alla rapina, dal danneggiamento alle lesioni aggravate ed altro ancora.

Dopo le parole degli esponenti di Traguardi in Consiglio comunale a Verona e del deputato veronese della Lega Vito Comencini, a parlare è stato dunque anche il sindaco Damiano Tommasi: «Credo che accanto alla repressione sia doveroso avere anche chi ha la responsabilità dei ragazzi, quindi le istituzioni e le famiglie prima di tutto, e poi tutte quelle agenzie educative territoriali, a partire dalle scuole, lo sport, le parrocchie che entrano in contatto con le fasce più giovani dei ragazzi». Il primo cittadino scaligero ha quindi evidenziato come si tratti di una questione «molto complessa», sottolineando poi che «anche le forze dell'ordine devono essere supportate da una fase di analisi dei bisogni».

Allo stesso modo, per Damiano Tommasi si tratta di dover aiutare anche le stesse famiglie di questi ragazzi, il cui ruolo è «fondamentale» ma che «non possono essere abbandonate», perché, evidenzia ancora Tommasi, anche in questa circostanza «serve fare squadra» per affrontare il problema. E proprio in relazione ai genitori, stando a quanto riportato oggi dal quotidiano L'Arena, il giudice per le indagini preliminari avrebbe rigettato la richiesta di arresti domiciliari nei confronti dei primi due presunti membri della "gang" sottoposti ad interrogatorio, questo poiché «non risulta che i familiari degli indagati avessero cercato di contenere in modo efficace il comportamento illecito dei figli, i quali godevano di assoluta libertà, anche in orari notturni».