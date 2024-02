Multa annullata e resi punti della patente, ricorso vinto contro autovelox di Pai

Un'altra sentenza di un giudice di pace di Verona, la terza in meno di un anno, favorevole ad un automobilisti multato dall'autovelox sulla Gardesana a Pai, frazione di Torri del Benaco. Ieri, 26 febbraio, il ricorso è stato accolto perché secondo il giudice l'autovelox non aveva la prevista omologazione. La multa è stata dunque annullata e sono stati restituiti i punti della patente al cittadino assistito dall'associazione Altvelox.

È stata la stessa associazione a riferire la sentenza del giudice di pace scaligero. Una sentenza in sintonia con altre due emesse nei mesi di gennaio e di giugno scorsi. Quest'ultimo ricorso è stato accolto per «l'eccepita carenza di omologazione dell'apparecchiatura autovelox utilizzata - riporta Altvelox - L'amministrazione convenuta ha dimesso il decreto di approvazione chiarendo che l'apparecchiatura di rilevazione della velocità in uso al Comune è stata "approvata"' quale sinonimo di "omologazione". Ma il codice della strada prescrive espressamente che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate". L'apparecchio utilizzato non è conforme al dettato normativo: il verbale viene annullato».

Altvelox, infine, confida nell'iniziativa del ministro Matteo Salvini che vorrebbe rendere inutilizzabili gli autovelox nelle strade con limite di velocità fino a 50 chilometri orari. Se il provvedimento venisse approvato, l'autovelox di Pai diventerebbe illegale.