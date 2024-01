Giudice di pace annulla altre due multe fatte dall'autovelox di Pai

Nuova sentenza favorevole agli automobilisti che presentano ricorsi contro le multe ricevute attraverso l'autovelox piazzato a Torri del Benaco, nella frazione di Pai. Il giudice di pace di Verona ha accolto un altro ricorso, annullando due sanzioni e reintegrando i punti sottratti dalla patente di un automobilista assistito dall'associazione Altvelox.

«L'autovelox installato dal sindaco Stefano Nicotra sulla Strada Regionale 249 è illegale», sostiene Altvelox con queste motivazioni: «La strada non ha i requisiti di legge, l'autovelox è installato in pieno centro urbano, il rilevatore non ha omologazione e neppure approvazione di legge e la taratura non è stata effettuata come prevede la normativa tecnica». E il giudice di pace ha deliberato a favore del ricorrente, come già aveva fatto in un'altra occasione nel luglio scorso.

Un'altra vittoria per l'associazione che tutela gli utenti della strada, convinta che prima o poi il Comune di Torri del Benaco dovrà restituire tutto il denaro ottenuto con le sanzioni elevate dall'autovelox di Pai. Uno strumento finito anche sotto la lente della Corte dei Conti, sempre su iniziativa di Altvelox che da fonti informali ha saputo che la «giustizia amministrativa si è messa in moto e confidiamo presto anche in quella penale».

E di fronte alla necessità di aumentare la sicurezza stradale sbandierata dal sindaco Nicotra, Altvelox replica: «La sicurezza è stata negata dal sindaco con strade senza marciapiedi o con marciapiedi realizzati per altro male. Persone con disabilità sono state obbligate a transitare sulla corsia di marcia perche il sindaco aveva installato il palo dell'autovelox in mezzo al piccolo e unico marciapiede prima esistente. Inoltre, ci sono camerieri messi nelle condizioni di attraversare la strada anche lontano dal passaggio pedonale. Fanno avanti e indietro per servire i clienti seduti comodamente nei plateatici fronte lago. Plateatici autorizzati ovviamente dal sindaco».