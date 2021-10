ATV e Green Pass: «Venerdì sarà sospeso l'8% delle corse per la mancanza di personale»

«Scusandoci per il disagio, si informa che domani, venerdì 15 ottobre 2021, ATV sarà impossibilitata ad effettuare le corse indicate nell'elenco allegato, a seguito della mancata disponibilità di personale di guida per assenza di Green Pass».

È la nota dell'Azienda Trasporti Verona, che annuncia alcuni disagi per gli utenti nel giorno in cui scatta l'obbligo della certificazione verde per i lavoratori decisa dal Governo. L'azienda sottolinea che sarà sospeso l'8% delle corse. «La sospensione riguarda circa 400 delle 4650 corse effettuate giornalmente da ATV - prosegue la nota -. Non si escludono ulteriori sospensioni di corse per improvvise comunicazioni di indisponibilità. Analoghi disagi potranno verificarsi anche nei giorni successivi».

Scarica l'elenco delle corse urbane che non saranno effettuate il 15 ottobre