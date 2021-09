Apre il punto vaccini anti Covid-19 dell'ospedale Borgo Trento a Verona: sono tre le aree dedicate

Tre nuove aree allestite per la vaccinazione anti Covid all'interno dell'ospedale di Borgo Trento a partire da mercoledì 8 settembre. Tutte le informazioni utili per prenotare

La Direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona avvisa la cittadinanza che, chiusa la felice esperienza di gestione del punto vaccinale presso i padiglioni della Fiera di Verona, la campagna di vaccinazione anti Covid-19 proseguirà, da mercoledì 8 settembre 2021 presso l’ospedale di Borgo Trento. In particolare, le aree dedicate a tale attività saranno collocate presso le seguenti sedi:

Ospedale Geriatrico (padiglione 40): 2° piano, ex ambulatori oculistica, lato Mameli, ingresso da via Mameli.

(padiglione 40): 2° piano, ex ambulatori oculistica, lato Mameli, ingresso da via Mameli. Centro Prelievi (padiglione 11): piano terra, ingresso da piazzale Stefani.

(padiglione 11): piano terra, ingresso da piazzale Stefani. Polo Chirurgico Confortini, palazzina ambulatoriale, 3° piano, ambulatori 63 e 64

I posti disponibili per le prime dosi sono prenotabili al seguente link https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ selezionando la categoria over 12 (che comprende tutte le fasce d’età sopra i 12 anni) oppure over 50 (specificatamente dedicata ai nati fino all’anno 1971). La Direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona spiega inoltre che «verrà attentamente e continuamente monitorata la domanda di prenotazioni al fine di rimodulare, anche in aumento, le giornate di apertura».

Si segnala infine che il libero accesso per le categorie 12-25 anni e over 60 viene garantito esclusivamente nelle sedute di apertura della sede dell’Ospedale Geriatrico. Gli orari e le giornate di apertura sono consultabili al seguente link: https://www.aovr.veneto.it/-/apertura-punto-vaccinale-sede-ospedaliera-borgo-trento?inheritRedirect=true&redirect=%2Fhome. La Direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ricorda in conclusione che «prosegue l’attività vaccinale presso la Caserma Duca», prenotabile sempre tramite il link sopra riportato.