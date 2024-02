Niente carri del Venardì Gnocolar, Tommasi: «Dispiace, va capito il perché»

Una «decisione amara» quella presa dal Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco. Una decisione che non ha precedenti e su cui anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi vuole vederci chiaro.

Nel primo pomeriggio di oggi, 9 febbraio, era prevista la tradizionale sfilata dei carri di carnevale nel centro di Verona. Sfilata che si è sempre svolta nell'ultimo venerdì prima del Mercoledì delle Ceneri, il Venardì Gnocolar. E che quest'anno non c'è stata. Il comitato che organizza l'evento più atteso del carnevale veronese ha voluto attendere fino all'ultimo, sperando che il maltempo si placasse. Alla fine, la pioggia ha avuto la meglio e il Bacanal del Gnoco ha deciso per l'annullamento della sfilata. «Decisione amara - ha commentato il presidente del comitato Valerio Corradi - Abbiamo fatto il percorso con il Papà del Gnoco. I carri non si sono mossi con il maltempo e le maschere si rovinerebbero. Abbiamo spostato la festa in Piazza San Zeno, nella tensostruttura riscaldata. È la prima volta che la sfilata del Venardi Gnocolar non viene fatta».

La pioggia ha dunque fermato i carri ma non Papà del Gnoco che, con la sua corte formata da majorettes e dalle altre maschere, ha comunque sfilato da Corso Porta Nuova a Piazza San Zeno per onorare la tradizione. La festa è poi continuata nella tensostruttura coperta dove adulti e bambini si sono riuniti per festeggiare in allegria.

E la sospensione della sfilata dei carri ha sorpreso tutti, anche il Comune di Verona che aveva preparato tutto per la festa. Anche il sindaco Tommasi è rimasto dispiaciuto per l'annullamento e vuole conoscere le reali motivazioni. «Ci dispiace che la tradizionale sfilata non si svolga nonostante il lavoro svolto - ha dichiarato Damiano Tommasi - Ora va capito perché non si sia potuta svolgere la sfilata che la pioggia non aveva mai fermato».