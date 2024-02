È tutto pronto per la sfilata del Venardì Gnocolar: percorso, provvedimenti, divieti e parcheggi

Si celebra venerdì 9 febbraio a Verona il Venardì Gnocolar, per il quale è atteso tra le vie della città un fiume colorato formato da 19 carri allegorici, 130 gruppi carnevaleschi, con rappresentanti di nove regioni, Croazia e Brasile, per un totale di circa 3000 figuranti. Tutti naturalmente al seguito del Papà del Gnoco che, come da tradizione, guiderà il corteo in groppa al musso.

«L’Amministrazione comunale è da sempre, e continua ad essere, vicina al carnevale storico di Verona alle cui spese partecipa ogni anno in maniera significativa – ha detto il consigliere comunale componente della Commissione Paritetica del Carnevale Sergio Tonni -. Dietro al carnevale c’è una meravigliosa realtà fatta di persone riunite nei vari comitati, che nel solo Comune di verona sono oltre trenta. Persone che donano gratuitamente il loro tempo in una vera e propria dimensione di volontariato e di servizio verso il prossimo. Ed è proprio per garantire e tutelare la sicurezza, prima di tutto di questi volontari ma anche di tutti i cittadini e le cittadine che assisteranno alla sfilata del Venerdì Gnocolar, che nei giorni scorsi è stato preteso un rigoroso rispetto delle formalità prescritte dalla normativa vigente».

PERCORSO - La partenza sarà alle 13.45 da corso Porta Nuova. La sfilata passerà sotto l’orologio della Bra per poi proseguire in :corso Porta Nuova, piazza Bra, via Roma, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubio, piazza Pozza, piazza San Zeno.

SICUREZZA E DIVIETI - Per evitare danni e pericoli, soprattutto per i più piccoli, è vietato utilizzare, lanciare e disperdere prodotti schiumogeni di ogni tipo e sorta (bombolette, schiuma da barba, ecc.). È inoltre vietato l’impiego di tutti i prodotti e le sostanze (es: uova, farina, …) che possano imbrattare, molestare, arrecare danno alle persone, insudiciare e deturpare il suolo ed i beni esposti al pubblico con eccezione dei soli coriandoli e stelle filanti, anche spray (qui il regolamento).

Prologo dell’evento saranno stasera l’accensione dei carri, in piazza Bra alle 18.30 e in piazza San Zeno alle 19, e la consegna delle chiavi della città al Papà del Gnoco domani mattina alle 11.30 a Palazzo Barbieri. Tutte le iniziative legate al Venerdì Gnocolar sono su www.carnevaleverona.it.

Ad illustrare tutti i dettagli del Venerdì Gnocolar 2024, giovedì mattina in sala Arazzi, il consigliere comunale componente della Commissione Paritetica del Carnevale Sergio Tonni, il presidente del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco Valerio Corradi, il vicepresidente della Provincia di Verona David Di Michele, i presentatori dell’evento Mauro Micheloni e Francesca Cheyenne, il responsabile progetto Turismo delle Radici PNRR del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Giovanni Maria De Vita.

«Grazie alla collaborazione del Comitato con ABEO e con la rete tecnologica MyTemplArt Open Innovation Center nell’ambito del progetto “Ecosistema Digitale Turistico Culturale del Carnevale di Verona” sarà possibile, durante la sfilata dei carri, far vivere una straordinaria esperienza partecipativa e innovativa ai piccoli pazienti del Reparto Oncologico dell'Ospedale di Borgo Trento – annuncia Valerio Corradi -. I bambini potranno assistere in diretta streaming alla manifestazione grazie all’utilizzo di alcuni visori per la realtà virtuale».

Questi i principali provvedimenti viabilistici:

divieto di transito dalle 00 dell’8 febbraio alle 24 del 11 febbraio (ad eccezione dei veicoli di pronto intervento e soccorso e dei frontisti diretti ai passi carrai qui ubicati) in piazza Pozza, piazza San Zeno e via San Procolo;

divieto di transito dalle 8 alle 20 di venerdì 9 febbraio in corso Porta Nuova, carreggiata lato civici dispari;

divieto di transito dalle 11 di venerdì 9 febbraio, per il tempo necessario al transito del corteo e del successivo passaggio dei mezzi Amia interessati alle operazioni di pulizia delle strade in corso Porta Nuova, carreggiata con direzione da Porta Nuova a piazza Bra, via Roma, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio tra via San Giuseppe e via Barbarani, piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno fino all'incrocio semaforico;

divieto di transito dalle 13 alle 20 di venerdì 9 febbraio in via Vittime Civili di Guerra;

divieto di sosta dalle 00 del 6 febbraio alle 24 dell’11 febbraio in piazza San Zeno, piazza Pozza, via San Procolo;

divieto di sosta dalle 8 alle 20 del giorno della sfilata venerdì 9 febbraio (compresi motocicli, clomotori e monopattini) in corso Porta Nuova, carreggiata lato civici dispari, corso Porta Nuova, carreggiata con direzione da Porta Nuova a piazza Bra, via Roma, corso Castelvecchio, largo Don Bosco, Regaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio tra via San Giuseppe e via Barbarani, piazza Pozza, piazza San Zeno, via Porta San Zeno fino all'incrocio semaforico;

divieto di sosta dalle 13 fino alle 20 del 9 febbraio in via Vittime Civili di Guerra, ambo i lati.

PARCHEGGI TAXI - Dalle 11 fino alla fine della sfilata di venerdì 9 febbraio, vengono revocati i posteggi dei taxi di piazza Bra e spostati in via Pallone, di fronte al civico 11.

PARCHEGGIO DI SAN ZENO - In occasione del Carnevale, nelle giornate del 9 e 10 febbraio, il parcheggio di San Zeno è aperto per permettere ai visitatori di partecipare all'evento parcheggiando l’auto in comodità e sicurezza. È aperto dalle 8.30 alle 23.30, la tariffa è di soli 5 euro da pagare all’ingresso.

SOSPENSIONE SERVIZI TURISTICI - Dalle 8 alle 20 di venerdì 9 febbraio vengono sospesi i servizi di trenino turistico, autobus turistico e bike sharing di piazza Bra.

TRASPORTO PUBBLICO - Le deviazioni di alcune linee urbane ed extraurbane del trasporto pubblico durante la manifestazione sono sul sito Atv.