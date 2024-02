Documenti consegnati, via libera dal Comune: «La macchina del Venardi Gnocolar può entrare in azione»

Si completa il programma delle iniziative del Carnevale veronese. Oggi, mercoledì 7 febbraio, la giunta ha infatti dato il via libera agli eventi per i quali nei giorni scorsi era stata sollecitata la presentazione della documentazione necessaria per ottenere il nulla osta da parte del Comune di Verona.

Autorizzata quindi l’estensione dell’orario dei festeggiamenti organizzati dal Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco in piazza San Zeno fino alle ore 24 di venerdì 9 e sabato 10 febbraio, e fino alle ore 23 di domenica 11 febbraio. Via libera da parte del Comune anche per la collocazione di 3 giostre in piazza Pozza, la cui installazione è tuttavia vincolata dall’autorizzazione della Soprintendenza.

«L’Amministrazione Comunale ha a cuore i festeggiamenti legati al Venardi Gnocolar e al Carnevale di Verona, e ha fortemente indirizzato il comitato del Bacanal del Gnoco verso aspetti di sicurezza e di regolarità amministrativa - afferma l’assessora alla Cultura e Turismo Marta Ugolini -. È per questo che anche negli ultimi giorni gli uffici del Comune hanno sollecitato l’invio di documenti e istanze, che ancora non erano stati presentati dagli organizzatori. La giunta straordinaria di oggi ha dunque integrato la precedente delibera di dicembre 2023, approvando la collocazione di tre giostre ed alcuni eventi musicali in piazza San Zeno. La richiesta completa di autorizzazione per questi ultimi eventi risale solo a ieri, 6 febbraio - precisa l’assessora -. Ora la macchina del Venerdì Gnocolar con i suoi connessi festeggiamenti è davvero pronta per entrare in azione. Pensare che un insieme di eventi così impattante per la città possa svolgersi in sicurezza e regolarità, senza tutti i necessari passaggi autorizzativi, significa non avere chiaro cosa il Carnevale concretamente comporti, al di là dei suoi significati tradizionali e di cultura popolare. Continueremo ad esortare gli organizzatori a collaborare con l’Amministrazione, a rispettare le regole e a tutelare i cittadini».

La documentazione amministrativa richiesta nei giorni scorsi è stata consegnata agli uffici delle direzioni competenti. Da Palazzo Barbieri sottolineano che, se alla prova dei fatti, venerdì 9 febbraio, le misure dichiarate nel piano di sicurezza presentato dal Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco, non saranno quelle effettive messe in campo, la Questura farà le conseguenti valutazioni. «L'interesse dell'Amministrazione e della città è che la sfilata si possa svolgere in maniera festosa e nel migliore dei modi, e pertanto auspica che tutte le misure richieste e dichiarate presenti dagli organizzatori lo siano effettivamente», viene ribadito.