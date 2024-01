Amia raccoglierà sfalci e ramaglie a domicilio, ma il servizio è a pagamento

Amia cambia la modalità di raccolta del verde. I rifiuti composti da sfalci d'erba e ramaglie si potranno conferire gratuitamente nell'isola ecologica. Oppure si potrà richiedere il servizio a pagamento di raccolta a domicilio. E sono previsti incentivi per chi sceglie il compostaggio per lo smaltimento. La novità inizierà da lunedì 11 marzo, secondo un calendario che sarà a breve pubblicato sul sito di Amia.

Da marzo, i cittadini di Verona potranno scegliere se attivare il servizio di raccolta a domicilio (a pagamento), o se portare i rifiuti fatti di fogliame e altro autonomamente all’isola ecologica (gratuitamente).

Il servizio a pagamento è per la raccolta a domicilio, il trasporto e l’utilizzo del bidone per contenere il verde. E chi sceglie di sfruttare l’opportunità messa a disposizione da Amia, pagherà 90 euro l’anno il primo bidone e il 75 euro l’anno dal secondo bidone in poi: complessivamente si tratta di circa 3 euro a raccolta, considerato che nei 12 mesi l’azienda ha previsto 27 ritiri, calendarizzandoli seguendo l’andamento stagionale della produzione di questo tipo di rifiuto.

Chi opta invece per il conferimento autonomo non dovrà sborsare un euro, a prescindere da quanto materiale erbaceo porterà a smaltire. Ed è stato anche concordato in collaborazione con il Comune che saranno posizionate postazioni mobili e itineranti di conferimento del verde, con orario continuato dalle 7 alle 18. In tal modo, gli utenti che non si avvalgono del servizio a pagamento a domicilio, potranno gettare le proprie ramaglie vicino casa senza doversi spostare fino all’isola ecologica.

Inoltre, Amia attuerà uno sconto sulla Tari per quei cittadini che decideranno di compostare autonomamente il proprio verde.

«Il trasporto del verde è al di fuori di quanto conteggiato in Tari - ha spiegato il presidente di Amia Roberto Bechis (nel video) - Non prevedere un pagamento a parte per una voce non compresa equivale a far pagare a tutti un servizio fruito solo da alcuni. Tra l’altro, Arera effettua ora controlli molto specifici su ciò che è compreso e non compreso in tariffa: così facendo abbiamo regolarizzato un servizio specifico».

«Agli utenti che aderiranno al servizio a domicilio, registrandosi sul sito, sarà inviata una mail con i dettagli per effettuare il pagamento tramite PagoPa - ha aggiunto il direttore di Amia Ennio Cozzolotto - Si tratta del primo esempio di tariffa puntuale, vale a dire di cifra che viene stabilita in base all’effettiva produzione di rifiuti».

Nel dettaglio del servizio del verde, le utenze domestiche intestatarie di utenza Tari possono conferire gratuitamente l’erba di sfalcio e le piccole ramaglie nelle isole ecologiche di Via Avesani, di Basso Acquar e di Strada Mattaranetta e nei container itineranti posizionati temporaneamente nelle zone e nei giorni indicati dal calendario che dai prossimi giorni sarà pubblicato sul sito di Amia.

Il ritiro a pagamento, tramite l’utilizzo di uno o più bidoni verdi ciascuno con capienza di 240 litri, viene invece svolto a domicilio con personale e mezzi di Amia. Per attivare il servizio è necessario registrarsi online al sito aziendale a partire da febbraio ed effettuare il pagamento tramite PagoPa, come da indicazioni inviate via mail. Il servizio di raccolta a domicilio inizierà lunedì 11 marzo. Nelle zone dove è in vigore la raccolta porta a porta, il bidone deve essere messo fuori dalla propria abitazione la sera prima. Nelle altre zone, il bidoncino verde va messo sempre la sera prima vicino alla batteria di cassonetti più vicina a casa.