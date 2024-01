Un'azienda veronese che si occupa di allevamento di bovini da latte sarà protagonista sulla Rai

Arianna Nordera, titolare dell'allevamento di bovini da latte nel Comune di San Martino Buon Albergo in provincia di Verona, sarà la protagonista della trasmissione "Gli amici animali" che andrà in onda sabato 6 gennaio 2024 alle 10.30 su Rai Tre. «Gli investimenti, lo studio e l’attenzione al benessere animale fanno della sua impresa una delle punte di diamante della zootecnia nazionale anche grazie alla particolare attenzione riservata alla sostenibilità ambientale - ha commentato la presidente regionale di Donne Coldiretti Valentina Galesso -. Premiata recentemente con la spiga d'argento per l'innovazione in agricoltura, alla presenza della vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti e della responsabile provinciale Franca Castellani, Arianna Nordera è una donna di Coldiretti Verona e rappresenta l'impegno di oltre 14mila imprese agricole venete condotte al femminile».

La storia di questa imprenditrice è anche quella di una intera famiglia, così come ricordato in una nota di Coldiretti Verona: «Gli oltre mille i capi allevati con una estensione di circa 150 ettari coltivati, impegnano sette cugini tutti soci della realtà ed ognuno con il proprio ruolo in azienda: dalla semina alla lavorazione dei cereali, alla cura e alimentazione del bestiame, fino alla gestione dell’impianto biogas da 100kwatt compresa l’amministrazione e la contabilità d’ufficio».

Si tratta, secondo quanto sostenuto sempre nella nota di Coldiretti Verona, di «un esempio virtuoso che è un punto di riferimento per il territorio regionale e che concorre a far salire il Veneto sul terzo gradino del podio italiano per numero di capi in allevamento e valore della produzione di latte, che ha raggiunto i 552 milioni di euro, in crescita di circa il 27% rispetto al 2021,1,2 i milioni di ettolitri prodotti pari al 9,2% del totale nazionale».