Non superano esame di stabilità, sostituiti 13 alberi nell'area del cimitero monumentale

Nel corso dell'ultima indagine sullo stato di salute degli alberi in tutto il parco antistante il cimitero monumentale, sono emersi vari interventi urgenti da svolgere. In queste settimane, sono dunque in corso potature e alleggerimenti di alcuni alberi ed è prevista la sostituzione di tredici esemplari, tra cui anche alcuni cipressi del viale alberato che porta al camposanto. Si tratta di alberi che non hanno superato le indagini strumentali (prove di trazione e di tomografia) con cui vengono verificate le condizioni di stabilità del fusto.

Nei prossimi giorni saranno affissi nell’area dei cartelli informativi che riportano alla piattaforma Sigi del Comune dove vengono caricate tutte le perizie di stabilità eseguite sulle piante cittadine ritenute a rischio all’esame visivo e strumentale. Undici nuovi alberi sono già stati messi a dimora mentre la conclusione dell’intervento con la piantumazione degli ultimi cipressi sostituiti, è prevista per il prossimo inverno. «Si tratta di un tempo d’attesa necessario, dettato dall’esigenza di rispettare i regolari ritmi della natura e tutelare così il benessere dei nuovi alberi», ha spiegato il dottore forestale di Amia Francesco Donini.

In un’ottica di sempre maggior trasparenza e rendicontazione, inoltre, è in corso un aggiornamento al sito www.amiavr.it. Nella pagina dedicata al verde pubblico, sarà attivata la sezione "Alberature" in cui saranno a portata di click anche tutti i pdf della documentazione di studio di ciascun albero su cui intervenire. I Qr Code della pagina saranno stampati e affissi su appositi cartelli alcuni giorni prima dei lavori più significativi sulle alberature nelle aree cittadine. «La tutela del patrimonio arboreo cittadino è fondamentale ma altrettanto deve esserlo il rispetto della sicurezza e pubblica incolumità e dunque alcuni abbattimenti, pur sempre supportati da altrettante nuove piantumazioni, sono inevitabili. Con questa rendicontazione puntuale di lavori e perizie, intendiamo coinvolgere nella condivisione delle informazioni tutti i cittadini interessati», ha sottolineato il presidente di Amia Roberto Bechis.

Tra i prossimi interventi, in programma dalle prossime settimane, c’è una serie di potature, abbattimenti e sostituzioni tra le alberature presenti nei cortili degli istituti scolastici, dove da mesi Amia sta lavorando ad uno screening di tutte le piante.