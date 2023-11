Turismo, sport e lavoro: una grande rete per chi ha disabilità

Si è svolta venerdì scorso, 10 novembre, nel teatro dell'istituto Fortunata Gresner di Verona, l’annuale conferenza dei servizi dell'Ulss 9 Scaligera. Conferenza dedicata quest’anno al tema: "Inclusione Sociale: Un’opportunità di fare rete tra Istituzioni, cittadini, Terzo settore e volontariato".

La conferenza dei servizi, organizzata in collaborazione con la conferenza dei sindaci della provincia di Verona, è stata un’occasione per presentare un anno di esperienze e collaborazioni nell’ambito del progetto regionale "Turismo sociale e inclusivo in Veneto", realizzate grazie alla collaborazione con i sessanta partner del territorio scaligero. Si va dalla mobilità, con Navigarda, aeroporto Catullo, funivie Malcesine-Monte Baldo e Atv; allo sport, con Hellas Verona Foundation, Scaligera Basket e Verona Volley; alle istituzioni pubbliche e ai tanti enti del terzo settore della provincia di Verona impegnati quotidianamente a fianco delle persone con disabilità.

Tutte le iniziative e i servizi attivati sono raccolti nel nuovo sito dedicato, presentato durante la mattinata. Un sito che funge sia da vetrina di quanto fin qui realizzato, sia da risorsa per tutti coloro che cercano opportunità rivolte alle persone con disabilità. All’interno del portale si trovano i link ai siti dei partner e le testimonianze video delle iniziative 2022-23 e degli "amici del progetto": personalità di spicco del mondo dello sport e dello spettacolo che hanno rivolto un pensiero particolare a questa iniziativa: da Luca Toni a Maurizia Cacciatori, da Eugenio Finardi a Omar Pedrini, da Sara Simeoni a Francesco Graziani, da Maurizio Fondriest ad Alessandro De Pol.

Durante la mattinata sono stati premiati, in collaborazione con la sezione veneta del Comitato Italiano Paralimpico, gli atleti paralimpici veronesi che si sono distinti nelle varie discipline, testimonial dell'importanza che l'attività sportiva può avere nella vita di una persona con disabilità e non autosufficiente, in termini di benefici psicofisici, ma soprattutto sociali e inclusivi.

E al Teatro Gresner si sono ascoltate anche le esperienze di tirocinio inclusivo in diverse strutture ricettive della provincia di ragazzi con disabilità, protagonisti del progetto Sil (Servizio Integrazione Lavorativa).

«Questa è una delle tappe di Turismo sociale inclusivo, un progetto a cui il Veneto tiene molto, che è cresciuto in maniera rapida in pochissimi anni, coinvolgendo tutta la regione, dal mare alle montagne, dallo sport alla cultura e alle città d’arte - ha dichiarato (nel video) Manuela Lanzarin, assessora a sanità e servizi sociali della Regione Veneto - I due capisaldi del progetto sono: autonomia abitativa e autonomia lavorativa. E il secondo credo sia la parte vincente, dato che permette ai ragazzi con disabilità di poter fare un’esperienza al di fuori della loro famiglia che, in diversi casi, si è trasformata in un lavoro a tempo determinato».

Pietro Girardi, direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera, ha aggiunto: «Si tratta di un grandissimo progetto di uguaglianza, per permettere davvero a tutte le persone di poter usufruire di strutture, luoghi e situazioni. A questo hanno contribuito istituzioni, enti, strutture e aziende private della nostra provincia, portando avanti una serie di iniziative in tutto il territorio veronese. Abbiamo così trascorso diverse giornate con gruppi di ragazzi con disabilità e fragilità, nei parchi, al lago, in montagna e anche in uno studio televisivo, con l’idea di portare gioia nel cuore delle persone, ricavandone a nostra volta gioia. Abbiamo voluto tenere la conferenza dei servizi al teatro dell'istituto Gresner perché è un simbolo di tutto quello che abbiamo cercato di fare e vogliamo continuare a fare con il progetto di turismo sociale e inclusivo».

«Il dna è la molecola della vita, perfettamente integrata e non disgregata: così è la nostra comunità sociale - ha dichiarato Domenico Pompili, vescovo di Verona - Le persone con disabilità sono un’opportunità per tutti: nessuno può pensarsi a prescindere dagli altri. Siamo tutti connessi: nessuno, dunque, resti indietro».

«La conferenza dei servizi è un momento importante, di bilancio e di restituzione - ha detto Luisa Ceni, assessora alle politiche sociali e abitative di Verona - Abbiamo incontrato in questa giornata le famiglie, gli operatori, le associazioni e i Comuni: tutti i partner che compongono la rete dei servizi che devono rendere questo un mondo aperto a tutti. Non ci sono diversità, ma solo diversi modi di vivere la vita. E per questo motivo noi amministratori dobbiamo rendere questa società adatta a tutti e inclusiva».

«Il manifesto della conferenza dei servizi di quest’anno ha un puzzle come simbolo ed è un’immagine significativa - ha concluso il presidente della Provincia Flavio Pasini - Ogni tessera del puzzle, se sistemata bene, contribuisce alla riuscita del quadro generale. E tutte le tessere sono ugualmente importanti, così come le persone».