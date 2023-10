Superlega, in parterre Giovanni Rana a tifare la sua Verona

Presentissimo sugli spalti per tifare la "sua" Verona. In occasione del debutto casalingo della Rana Verona (concluso con un ko al tie break a favore di Modena) seduto in parterre era presente Giovanni Rana, il patron della pasta fresca.

Con la sciarpa della società al collo da vero tifoso, Rana ha applaudito la squadra fino all'ultimo punto. La formazione di Stoytchev porterà in giro per l'Italia il nome di Rana per almeno tre anni, per il contratto in essere firmato da azienda e club nello scorso maggio 2023.