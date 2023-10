Superlega, Verona da big con Modena: ko solo al tie break

Due set giocati da big vera, poi un quarto set con vittoria sfiorata e infine una bandiera bianca issata solo nel quinto set. Nell'anticipo della seconda giornata di Legavolley la Rana Verona cede a Modena 2-3 (25-23; 25-17; 20-25; 23-25; 11-15). Grandissime le giocate di Amin e Dzavonorok.

Nel primo set Verona crea il primo break sull'8-5; due muri di Stankovic accorciano le distanze (11-10); Mosca con una veloce consegna il 18-15 a Verona, ma Modena ricuce di nuovo e un attacco out di Verona dà la parità 19-19. Altro parziale casalingo, Cortesia mura Davyskiba ed è 23-20. Il finale è 25-23.

Nel secondo set Petrella richiama in fretta Modena (6-3), gli ospiti provano ad accorciare a muro (9-5); Esmaeinezhad sigla il massimo vantaggio (19-13) e Modena non riesce più a mettere la palla a terra; Mosca a muro per il 24-16 e Modena va ko 25-17.

Juantorena guida la reazione dei suoi e l'avvio del terzo set è un comodo 0-5. Modena scappa e i time out di Stoytchev per la sua Verona sembrano non avere effetto. Modena sigla il 9-16. Si riduce il divario con Cortesia ma il punteggio è 19-23 e sul finale mette la firma Rinaldi per il 20-25.

Parte forte Verona con un ace di Dzavonorok che vale il 4-1 e sull'ace di Esmaeinezhad Petrella richiama Modena (8-3). Juantorena arriva a una lunghezzaz (8-9) e stavolta è Stoytchev a richiamare i suoi. Cortesia con una veloce ri fissa le distanza per il 13-10, ma un ace di Sanguinetti rimette tutto in parità 15-15. Il quarto si rivela essere un set che si capovolge di continuo. Il 19-15 di Dzavorok sembra mettere il sigillo sul match, ma Stankovic pareggia 19-19 e poi mette anche la freccia per il 20-22. Ci pensa ancora Sanguinetti a chiudere sul 23-25 su una rigiocata dopo una grande difesa di Verona.

Il tie break è un punto a punto fino al 5 pari, poi Modena sigla il 5-8 e poi Esmaeinezhad fa pareggiare Verona 10-10. Il finale però è senza storia e si tinge di giallo e di blu: 11-15 e vittoria Modena, un punto per Verona.