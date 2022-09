Superlega, Verona pronta a debuttare a casa di Piacenza

Esordio nella prima giornata con il posticipo della domenica alle 20.30. Si alza il sipario su una nuova stagione di Superlega per il Verona Volley. La prima è in casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

"So che può sembrare retorico, ma siamo veramente soddisfatti di questa squadra, - ha detto il direttore sportivo Gian Andrea Marchesi in occasione della presentaizone della squadra qualche giorno fa - e dello sforzo che abbiamo fatto per costruirla. È una squadra giovane, perché come progetto e come mentalità il nostro club vuole scommettere sui giovani. È una squadra con valori di assoluta importanza in tutti i ruoli, che potrà contare sull’esperienza di giocatori come Raphael, Spirito, Perrin, su un talento come Mozic, che è arrivato a Verona da sorpresa e ora è top scorer in carica di SuperLega, su un campione del mondo, Leandro Mosca, su un’altra sorpresa che siamo sicuri ci darà grandi soddisfazioni, Keita, su due liberi giovanissimi ma di grande prospettiva, su una fisicità pazzesca come Sapozhkov, giusto per fare una carrellata. Quest’anno siamo orgogliosi di avere un title sponsor come WithU Verona, e porteremo la nostra identità, il nostro gioco, a un livello superiore, affrontando tutte le sfide di campionato a partire dall’esordio di domenica a Piacenza, e poi la prima in casa, subito tostissima, contro l’Itas Trentino".