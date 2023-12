Superlega, Verona si concede un bel bis: battuta Cisterna

La seconda in fila e fra il pubblico di casa particolarmente caldo. La decima giornata di Supelerga regala alla Rana Verona la vittoria 3-0 su Cisterna. Gli attaccanti veronesi hanno trascinato il gruppo, anche nelle situazioni più intricate, con Sani – premiato mvp del match – autore di 18 punti (con 2 muri), stesso bottino di Mozic, capace di centrare anche 2 ace. In doppia cifra anche Amin (14 punti).

Gli ospiti sbloccano il punteggio, con un muro out di Grozdanov. La risposta è immediata grazie all’attacco vincente da seconda linea di Sani (1-2). La formazione pontina prova l’allungo con il tocco morbido di Peric. L’avvio di gara è a favore dei laziali, con Jovovic che tenta di interrompere la serie con un tocco di seconda intenzione (3-6). Il regista serbo si fa sentire anche a muro per il primo break di Verona (6-7). Poi sale in cattedra Amin, che da ambo i lati della rete trova il pertugio giusto (9-10). Una difesa super di Mozic si infila nell’angolino e gli scaligeri restano in scia (12-14). Faure lancia i suoi sul 12-16 e Cisterna mantiene un margine di quattro lunghezze di vantaggio. Mozic suona la carica con un grande attacco, prima di infilare due ace di fila che valgono il pari (21-21). Dopo un lungo scambio, il colpo di Sani vale sorpasso e set ball, con Verona riesce a chiudere la frazione sul 25-23.

L’avvio di secondo set parla veronese: Amin col mirino coglie impreparata la ricezione avversaria, prima della spike di Mozic (5-2). Il capitano mette il turbo e tiene i suoi davanti di tre punti (7-4). Rana Verona incrementa il proprio vantaggio trascinati da Mozic e Sani, autore della pipe vincente del 13-8. La squadra guidata da Falasca prova a recuperare terreno con il neoentrato Bayram, che firma il punto del 16-13. Qualche errore sottorete da parte degli ospiti favorisce la fuga dei padroni di casa, che si portano sul 19-15. Il muro di Amin, l’ennesimo colpo di Sani da posto sei e la veloce di Zingel danno ulteriori certezze a Verona, che si invola verso la chiusura del parziale, poi è il solito Sani a mettere le mani anche sul secondo parziale, murando gli avversari (25-17).

La terza frazione si apre con il punto timbrato da Sani, poi è ancora Mozic ad apporre la propria firma sul match (2-1). Amin e Sani alzano ulteriormente i giri dei loro motori e permettono a Verona di staccare nettamente gli avversari. Una lunga serie al servizio dell’opposto col numero 10 – caratterizzato anche da un ace – porta gli scaligeri sull’8-2. Cisterna accorcia le distanze con una striscia positiva dai nove metri di Ramon, che infila anche un ace, poi Peric trova l’attacco che vale il pareggio (10-10). Bayram trova il sorpasso e i pontini portano dalla propria parte la sfida, prima che Sani e Mozic ridiano vigore ai locali. Il muro di Amin coincide con la nuova parità (15-15). In questa fase l’equilibrio la fa da padrone, poi Keita, entrato per Amin, trova il punto del 18-18, che anticipa i muri di Sani e Zingel. Ramon sorpasso, ma Sani tiene in bilico il set (22-22). Mozic mette a terra il primo match point, ma Cisterna annulla. Si va ai vantaggi. L’errore di Bayram consegna la vittoria a Verona, la seconda di fila.

Rana Verona – Cisterna Volley 3–0 (25-23; 25-17; 27-25)

Rana Verona: Jovovic 3, Amin 14, Mozic 18, Sani 18, Grozdanov 2, Zingel 4, D’Amico, Spirito, Keita 1, Dzavoronok, Mosca, Cortesia, Zanotti, Bonisoli (L). All. Stotychev

Cisterna Volley: Baranowicz 1, Ramon 11, Faure 15, Peric 5, Rossi 5, Nedeljkovic 3, Piccinelli (L), Czerwinski, Mazzone 1, Bayram 5, Tosti, Finauri, Giani, De Santis (L). All. Falasca.