Superlega, Brendyorfer si è unito a Verona

In queste prime sedute di allenamento si é unito al resto del gruppo Vesselin Brendyorfer, atleta classe 2004 che fa parte della Volleyball Academy Stoytchev-Kaziyski, fondata a Sofia, in Bulgaria, nel 2015 dal nostro coach assieme allo schiacciatore, vecchia gradita conoscenza della pallavolo veronese.

"La decisione di aggregare alla prima squadra Vesselin – ha dichiarato il tecnico gialloblù Stoytchev – dimostra come ci sia la volontà di rinsaldare la stretta collaborazione che c’è tra WithU Verona e la scuola mia e di Matej e per dare continuità al progetto giovani che abbiamo messo in piedi con il Club. Vogliamo offrire la possibilità al ragazzo di lavorare a contatto con professionisti di alto livello per permettergli di maturare sotto l’aspetto sia tecnico che caratteriale. Vesselin ha già dimostrato buone qualità, ma siamo convinti che possa crescere molto in queste settimane insieme a noi qui a Verona".