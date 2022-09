Superlega, Verona bene in amichevole contro Trento. Il coach: "Siamo ancora lontano dal nostro livello"

Altro che volley estivo: WithU Verona e Itas Trentino hanno fatto divertire tutto il pubblico giunto al PalaOlimpia per questo secondo allenamento congiunto del precampionato. Dopo le buone sensazioni ricevute al termine del test con Padova di qualche giorno fa, coach Radostin Stoytchev ha visto la sua squadra compiere un ulteriore passo in avanti, consapevole che la condizione non è ancora ottimale. Altra prestazione convincente da parte del martello maliano Noumory Keita, autore di 19 punti, mentre Perrin e Sapozhkov hanno messo a terra 12 palloni a testa. I gialloblù hanno ben figurato a muro, bloccando ben 14 volte gli uomini di Lorenzetti. Il prossimo appuntamento è in programma nel weekend del 17 e 18 settembre, con la Bogdanka Volley Cup, che si svolgerà nella città di Lublin, in Polonia.

Le parole di coach Stoytchev al termine del test: "Come ho detto anche l’altra volta è stata una buona prova, ma non dobbiamo illuderci, perché siamo ancora lontani dal livello che voglio raggiungere. Dobbiamo velocizzare i meccanismi di gioco e migliorare le piccole cose. Stiamo lavorando per impostare la squadra intesa come gruppo, ma è un processo che ha bisogno di tempo, quindi ci vuole pazienza. Le statistiche sono buone, ma dobbiamo analizzarle bene. Abbiamo i mezzi, ma quello che serve è insegnare ai giocatori le situazioni e i momenti che devono gestire nella maniera giusta. Dobbiamo rimanere lucidi di testa, perché in campionato capiteranno momenti difficili contro tutte le squadre".

WithU Verona – Itas Trentino 2-2 (25-23; 23-25; 22-25; 25-23)

WithU Verona: Cortesia 7, Perrin 12, Magalini, Sapozhkov 12, Raphael 2, Keita 19, Spirito 2, Gaggini (L), Zanotti 1. N.e. Bonisoli (L) e Jensen. All. Radostin Stoytchev.

Itas Trentino: Kaziyski 13, Nelli 5, D’Heer 9, Dzavoronok 15, Bernardis, Pace (L), Berger 1, Bristot, Dell’Osso 4. All. Angelo Lorenzetti.