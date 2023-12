Orotig Peschiera, più di una semplice rivelazione: ottimo 4° posto da neopromossa in B1

La città di Peschiera del Garda può coccolarsi a ragione le proprie beniamine sportive. Si sta parlando delle ragazze dell’Orotig che hanno raggiunto lo scorso anno la Serie B1 dopo il fallito tentativo di dodici mesi prima: è una categoria in cui la formazione veronese si sta trovando decisamente a proprio agio, come confermato dalla recente chiusura del 2023. Il club guidato da coach Mori è una delle sorprese del girone B, con un quarto posto agguantato dopo 11 giornate, seppure in coabitazione con altre due avversarie. Fortuna della “matricola” oppure c’è dell’altro?

Non ci si trova a una sola lunghezza dalla zona play-off per caso a questi livelli, dunque è stato soprattutto il gioco propositivo delle arilicensi a fare la differenza, con dei risultati che parlano da soli. Sono state due vittorie a far terminare nel modo migliore il 2023, prima il 3-2 in rimonta ai danni dell’Enercom Crema e poi il netto 3-0 contro il fanalino di coda Valtellina & Valchiavenna, anche se nel terzultimo impegno stagionale la squadra aveva sfiorato la rimonta clamorosa sul difficile campo dell’Ipag Noventa (sconfitta al tie-break). Per quel che riguarda il resto del campionato, l’Orotig ha fatto il proprio dovere. All’esordio ha regolato in 4 set il Volley Clodia, prima di cedere 3-0 sul taraflex della vicecapolista Ostiano.

Il 2-3 casalingo nel derby con l’Arena Volley Team non ha demoralizzato la squadra, anzi ha fatto capire come possa giocarsela contro chiunque, tanto è vero che nell’impegno successivo è stata sbancata Padova (splendido 3-1). Una settimana dopo è arrivato il bis a Peschiera del Garda (3-0 ai danni dell’imprevedibile Imoco San Donà). Le successive tre sconfitte di fila non hanno inciso sul morale: l’Orotig ha lottato contro Vicenza (1-3), avversaria che punta alla promozione, ceduto al quinto set sul campo del Volano (dopo essere stata in svantaggio di due set) e poi subito una severa lezione tra le mura amiche dall’Azimut Giorgione, capolista indiscussa del girone.

Tutti questi risultati hanno fruttato 17 punti in classifica, come il Vicenza Volley e Ripalta (seppure con una partita in più) e all’esordio nel 2024 le veronesi se la vedranno proprio con quest’ultimo team, una sfida delicata e da preparare durante la pausa natalizia. Con il match del prossimo 13 gennaio, le ragazze di coach Mori termineranno il loro girone d’andata: se dovessero salire a quota 20 si tratterebbe della più classica delle ciliegine sulla torta, ma si può già essere soddisfatti del trend attuale.