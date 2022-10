Brutta sconfitta per Legnago, Padova vince 3-1

Sanguinosa sconfitta per Legnago alla Kioene Arena al cospetto dell'under 19 del vivaio padovano di Superlega. I biancoblù rimangono ancora a secco perdendo uno scontro diretto con un avversario che era alla portata (molti giocatori del roster padovano erano stati battuti con un doppio 3-0 nella precedente stagione in Serie C). E dire che nonostante tutto la gara si era incanalata sui binari giusti, con un primo set condotto nella sua totalità anche con 6 punti di vantaggio, salvo poi subire il ritorno della squadra di casa costretta comunque ad arrendersi per 23-25.

Seconda frazione da dimenticare nonostante il buon avvio, una serie di errori spalancano la strada ai giovani padovani che si gasano e iniziano a giocare al massimo. Senza successo la girandola di cambi in casa Legnago a situazione compromessa, il parziale si conclude 25-14.

Parte nuovamente meglio la Pluvitec nel terzo set accumulando subito un buon margine e trovandosi nuovamente in vantaggio come nel primo set anche di 6 lunghezze. Sul 13-18 una palla facile gestita malissimo dà il via alla rimonta Kioene, che si concretizza grazie ad una buona serie di servizi uniti ad errori piuttosto pesanti da parte legnaghese. Sul 18-20 una serie consecutiva di 3 sviste arbitrali piuttosto discutibili e tramutate a favore della squadra padrona di casa fanno perdere la testa a Legnago, che a causa del nervosismo rimedia anche un cartellino rosso per proteste a coach Vicentini. Il set viene così gettato alle ortiche e termina 25-21 con Legnago incapace di ritrovare la tranquillità con cui aveva gestito la partita fino a quel momento.

La quarta frazione vede un costante punto a punto per l'intera durata del parziale, ma è Padova a mantenere uno o due punti di margine fino alla spallata decisiva con 2 ace che danno il 21-17 in favore dei padroni di casa. Ultimo sussulto d'orgoglio e di rabbia, Legnago risale fino al 24-23 ma dopo uno scambio prolungato cede 25-23.

Tanto rammarico e delusione per una partita che Legnago aveva avuto in mano e dalla quale sarebbe stato lecito portare a casa punti pesanti per la classifica contro una diretta concorrente. La testa ora è rivolta al derby di sabato prossimo tra le mura amiche del Pala Frattini contro ArredoPark Dual Caselle. L'avversario è di grande valore sulla carta con giocatori anche di categoria superiore, ma si sa quanto i derby siano partite con storia a sé e quanto da una gara così possa anche arrivare quella svolta tanto attesa. Chiamato a raccolta il pubblico per occupare in ogni ordine di posto il Pala Frattini e dare una mano ai nostri ragazzi. Appuntamento per sabato 29 Ottobre alle ore 20:30.

KIOENE PADOVA-PLUVITEC LEGNAGO 3-1

I parziali: 23-25 25-14 25-21 25-23

TABELLINO: Migliorin 10, Bissoli 4, Valle 4, Botez 4, Bernardinello 1, Vicentini F., Vicentini P. 2, Baratto 9, Montecchiari (L1), Cogo 1, Murari, Ghedini 9, Tasholli, Girardi (L2) All: Vicentini R., Franco.