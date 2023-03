B1. Terzo ko di fila per l'Arena Volley Team: l'1-3 contro Ostiano la fa scivolare al 6° posto

Un’Arena Volley Team troppo brutta per essere vera cede in 4 set a Castel d’Azzano in un match che andava vinto a tutti i costi, quello contro la Fantini Folcieri Ostiano. Il primo set ha nuovamente illuso le gialloblu veronesi: purtroppo l’assenza di Sgarbossa ha costretto Bertolini a rivedere lo schieramento della propria squadra, alternando in ricezione Hrabar e Riccato. La supremazia in termini di centimetri di Arena non è stata sfruttata né in attacco né a muro. L’ottima difesa delle ospiti ha dato poche certezze alle attaccanti veronesi. Anche l’attacco ospite è risultato più efficace (37% contro 33%).

Partite piuttosto imballate le ospiti giocano un primo set discreto, ribattono colpo su colpo, ma non mettono a segno il break decisivo. A metà tempo mister Leali inserisce Bosso su Furlan in posto 4 e la partita comincia a cambiare volto. Il primo set va alla formazione locale, ma la sensazione è quella di una serata particolare. Secondo set con ancora Bosso in banda e Fantini Folcieri attenta e determinata. I meccanismi muro-difesa funzionano bene e anche in fase di contrattacco le biancoblu sono precise ed efficaci. Punto a punto fino al 17-19 poi Ostiano pareggia il conto set.

Terza frazione simile alla precedente con le due formazioni che giocano bene, proseguono appaiate, ma poi sono le ospiti a rimanere lucide nelle fasi calde dell’incontro. Ostiano chiude meritatamente 18-25 e si porta avanti nel conto set. Ultima frazione ancora all’insegna dell’equilibrio: si prosegue punto a punto fino al 17-17, Ostiano scappa sul 20-23, ma l’Arena non ci sta e si rifà sotto 22-24. Leali chiama il time out per spezzare il ritmo delle avversarie e per far rifiatare le proprie atlete. La paura passa quando Bosso mette giù la palla del 22-25 che fa esplodere la gioia delle cremonesi per la loro prima vittoria del girone di ritorno.

Amaro il commento del ds Graziano Rossi: “Probabilmente in questo momento, siamo queste. Non dobbiamo demoralizzarci dopo una sconfitta contro una squadra non di primissima fascia, ma che stasera ha giocata meglio di noi. È un campionato di ottimo livello e se non imponi il tuo gioco, non riesci a vincere contro nessuno”. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-FANTINI FOLCIERI OSTIANO 1-3 (25-21, 22-25, 18-25, 22-25)

ARENA: Bissoli (3), Brutti (14), Cappelli (19), Ferrari (0), Gainelli (0), Hrabar (13), Merzari (0), Montin (3), Muzzolon (0), Riccato (14), Pluchino (n.e.) . Liberi: Moschini, Erigozzi. All. Bertolini

OSTIANO: Bosso (16), Frigerio (9), Barbarini (13), Vidi (17), Focaccia (12), Rizzieri (2), Furlan (2) n.e. Viccardi, Ghia, Bocchi, Martinelli. Liberi: Riccardi, Volta. All. Leali.