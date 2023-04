B1. Lo Spakka Volley crolla a San Donà di Piave: la salvezza è appesa a un lumicino

Lo Spakka Volley torna da San Donà di Piave con le ossa rotte e consapevole che le speranze di salvezza ormai sono solo legate alla matematica. Poco da dire su una gara dominata dalle padrone di casa, con la squadra veronese incapace di mettere giù palla in attacco e autrice di una delle peggiori gare stagionali. È mancato soprattutto il carattere, la determinazione, la voglia di vincere e questo è l'aspetto più triste della serata. Ovviamente ciò ha reso tutto più facile alle giovani promesse dell'Imoco, che ringraziano e salutano.

Coach Pollini è partito con la solita formazione che vede Civetta in regia, Valente opposto, Costamagna e Bortolamedi laterali, Pegoraro e Permunian al centro con i liberi Adorni e Strazzer nel solito turnover tra ricezione e difesa. Ben presto però sono iniziati i cambi in casa veronese con Palomba entrata in palleggio, Marconcini prima laterale su Bortolamedi e poi opposto su Valente (alle prese con un malanno fisico), con anche Dal Cero schierata a provare qualche soluzione diversa per l'attacco dello Spakka apparso però decisamente in serata no.

Poco quindi da raccontare di tre set sempre condotti dalle padrone di casa tranne nella parte centrale del terzo set che vedeva le veronesi avanti 8-12 per poi "sciogliersi" come neve al sole con un parziale di 17-3. I numeri dicono di un 18% in attacco con ben 14 muri subiti e 12 errori; se si sommano anche i 10 ace subiti risulta evidente la debacle dello Spakka. Ora a tre giornate dalla fine con la squadra che deve anche effettuare il turno di riposo risulta alquanto improbabile recuperare 4 punti proprio sulle Panterine. Certo è d'obbligo provarci, ma se il carattere è quello visto sabato sera i dubbi sono molti. Il tabellino del match:

IMOCO SAN DONÀ-SPAKKA VOLLEY 3-0 (25-14, 25-13, 25-15)

IMOCO: Marchesini, Soffiato, Visentini, Orlandi, Viola, Moiran, Coba, Talerico, Adigwe, Marchetto, Fiolo, Pagot. Liberi: Bardaro, Priore. All. Gregoris

SPAKKA: Costamagna, Permunian, Pegoraro, Bortolamedi, Valente, Civetta, Marconcini, Palomba, Dal Cero, Strazzer, Adorni, Sandri, Merler. All. Pollini