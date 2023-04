B1. Lo Spakka Volley conquista un buon punto col Volano ma retrocede con una gara di anticipo

Lo Spakka Volley strappa sul campo del Volano un punto che però non è sufficiente per evitare la retrocessione in B2, visto il contemporaneo successo dell'Imoco San Donà che condanna le veronesi a scendere di categoria. Pollini parte con Civetta in regia, Valente opposto, Costamagna e Marconcini laterali, Pegoraro e Permunian al centro con i liberi Strazzer e Adorni ad alternarsi in difesa e ricezione. Il primo set è equilibrato con le squadre che offrono una bella pallavolo e rimangono sempre incollate sul punteggio con vantaggi di massimo due punti da una parte o dall'altra fino al 21-19 per le trentine che allungano e chiudono 25-20 con tre attacchi consecutivi di Bellini (mvp con ben 26 punti all'attivo a fine match).

Nel secondo set poi in campo c'è solo una squadra, il Volano, che parte forte 5-0, allunga 17-6 e chiude facilmente 25-13 malgrado gli inserimenti di Palomba e Bortolamedi da parte di Pollini. Nel terzo parziale però qualcosa cambia con lo Spakka che lotta punto a punto, aggiusta un pò la ricezione e riesce ad essere più incisivo in battuta; proprio due servizi vincenti di Bortolamedi danno il massimo vantaggio alle ospiti sul 15-20. Volano però non ci sta e spinto dal numeroso pubblico amico pareggia sul 20-20 e sorpassa 21-20. L'errore in battuta delle padrone di casa regala il 21-21; ne segue un avvincente punto a punto chiuso da Pegoraro sul 24-26 per le venete.

Si va quindi al quarto set con Volano che deve rinunciare ad Orlandini infortunatasi nel set precedente. La partita è equilibrata con le trentine che sembrano controllare il set mantenendo sempre qualche lunghezza di vantaggio fino al 16-14 quando un parziale di 0-4 porta lo Spakka avanti 16-18. Le veronesi controllano 18-21 e chiudono poi 20-25 con Costamagna. Si va quindi al tie-break. Volano ripropone la formazione iniziale e parte forte con un 5-0 che taglia le gambe alle venete. Si va al cambio campo sull'8-2 con lo Spakka che prova ad accorciare 10-6, 11-7 ma oramai è troppo tardi e finisce 15-10 con un attacco della rientrata Orlandini.

Spakka generoso che ottiene un punto in casa di un Volano terzo in classifica, con un piede nei play-off promozione e che nel girone di ritorno ha totalizzato ben 23 punti con una partita ancora da giocare. Lo Spakka saluta la B1 anche se manca ancora una gara da disputare. Sabato prossimo a Villa Bartolomea sarà ospite la Blu Team Pavia di Udine in un match che comunque può valere il terzultimo posto, buono in ottica ripescaggio. Una Blu Team che ha sconfitto per 3-1 la capolista Fratte (ormai già in ottica secondo turno play-off) e che può ancora sperare nel turno di play-out con San Donà. Il tabellino del match:

ROTHOBLAAS VOLANO-SPAKKA VOLLEY 3-2 (25-20, 25-13, 24-26, 20-25, 15-10)

VOLANO: De Val, Manetti, Braida, Orlandini, Petruzziello, Bellini, Calza I., Miori, Galbero, Calza A., Paoli, Liberi: Pierobon, Cramerotti. All. Parlatini

SPAKKA: Costamagna (23), Permunian (9), Valente (12), Pegoraro (6), Bortolamedi (10), Civetta (1), Marconcini (5), Palomba, Sandri (1), Strazzer (L), Adorni (L2), Dal Cero, Merler. All. Pollini