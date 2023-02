B1. A Porto Mantovano un buon punto che sta comunque stretto allo Spakka Volley

Un punto buono per la classifica, ma che sta stretto ad uno Spakka Volley che si porta avanti 2-0 e poi non riesce a chiudere la partita sia nel quarto set, sia al tie-break lasciando in terra mantovana qualche altro punto che sarebbe stato prezioso per la classifica. Rimane comunque la consapevolezza di potersela giocare con tutte le squadre e di essere ancora in piena lotta per la salvezza. Pollini schiera Civetta in regia, Valente opposto, Costamagna e Bortolamedi laterali, Permunian e Pegoraro al centro con i liberi Strazzer e Adorni nella solita alternanza difesa e ricezione. L'inizio della partita è in equilibrio con lo Spakka che sul 10-12 prova ad allungare portandosi 15-19 prima e 17-22 poi grazie a qualche errore in attacco delle locali.

Le veronesi ringraziano e chiudono 20-25. Nel secondo set c'è la veemente reazione del Porto che parte forte 6-1,9-2 costringendo Pollini al primo time-out. La sosta ha i suoi benefici e lo Spakka non si disunisce e anzi al rientro in campo piazza un break di 0-6 che lo riporta in partita sul 9-8. Si arriva alla parità sul 13-13 col Porto che poi però riesce a rimanere sempre a restare avanti di un paio di lunghezze fino al 21-21,23-23; per due volte a Costamagna (23-24 e 24-25) risponde Marcone impattando il punteggio sul 24-24,25-25; Valente e Bortolamedi non sbagliano e le ospiti vanno cosi sul 2-0. Nel terzo parziale parte ancora bene il Porto che va sul 6-1, 10-3. Stavolta allo Spakka non riesce la rimonta malgrado il cambio in regia optato da coach Pollini che inserisce Palomba su Civetta. Porto si impone 25-16 e si va al quarto set.

Le prime fasi sono in parità con le mantovane sempre avanti di qualche lunghezza: 12-9,16-13. Lo Spakka però reagisce e sorpassa 20-17. Le padroni di casa non si scompongono e rispondono punto a punto portandosi sul 22-22. Inizia una fase di botta e risposta con lo Spakka che ha anche una palla match sul 24-23 che non concretizza. Giardini con freddezza mette giù due palloni pesanti che portano la gara al quinto set. Anche nel tie-break girandole di emozioni con il Porto avanti 8-5 al cambio campo. Sul 9-5 Pollini inserisce Palomba e Dal Cero e la partita si ribalta con le veronesi che impattano 11-11 e poi volano 12-14 con tra le mani due match point.

Le locali però restano fredde e pareggiano 14-14, si portano avanti 15-14, subiscono la pipe di Costamagna per il 15-15 e poi dopo un punto della solita Marcone esultano per l'errore in attacco delle veronesi che così si arrendono 17-15. Oltre due ore di gioco che hanno mostrato uno Spakka in crescita, come si era visto il sabato precedente nella vittoria col Volta. Ottima la prova di Valente (16 punti col 52% in attacco). Da migliorare la ricezione e sicuramente è mancato qualcosa nelle azioni decisive. Appuntamento ora sabato prossimo in quel di Villa Bartolomea con una altra delle squadre di alta classifica, l’Aduna Padova. Il tabellino del match:

EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO-SPAKKA VOLLEY 3-2 (20-25, 25-27, 25-16, 27-25, 17-15)

PORTO MANTOVANO: Rancati, Marcone, Giardini, Bernabé, Ghirardelli, Poggi, Tavella, Bulla, Giudice L, Olioso, Melgari, Martinelli. All. Bertolasi.

SPAKKA: Costamagna, Permunian, Pegoraro, Bortolamedi, Valente, Civetta, Palomba, Dal Cero, Strazzer (libero), Adorni (libero2). N.E: Marconcini, Merler, Sandri. All. Pollini