B1. Pesante ko interno per l’Arena Volley Team: col Volano basta un black-out e la partita finisce

Due set combattuti praticamente alla pari contro il Rothoblaas Volano, ma con l'Arena Volley Team incapace di affondare il colpo quando serviva, poi un terzo set giocato senza più alcuno stimolo o voglia di combattere. Questa potrebbe essere la sintesi della partita di ieri sera. Una gara in cui le ragazze dell'Arena dimostrano di non avere più fame, di non avere voglia di rincorrere, per il terzo anno consecutivo, i play-off promozione per la serie A2. Assente Sgarbossa, Bertolini ha cercato, nel corso della gara, di girare la formazione, ma è mancata da parte delle ragazze la giusta determinazione e la consapevolezza nei propri mezzi.

Se la ricezione del team veronese è stata solo leggermente inferiore a quella di Volano, è l’attacco che ha nettamente perso il confronto con percentuali attorno al 32% contro il 45% delle ospiti. Peccato per il terzo set, perché il PalaRobbi gremito di tifosi, meritava un impegno maggiore. Arrendersi senza giocare è una cosa che non dovrebbe capitare nello sport. Per quel che riguarda le prestazioni individuali, l’unica giocatrice dell’Arena capace di andare in doppia cifra è stata Elena Cappelli che è stata anche la miglior realizzatrice della squadra veronese con 11 punti messi a referto. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-ROTHOBLAAS VOLANO 0-3 (21-25, 23-25, 15-25)

ARENA: Bissoli (1), Brutti, Cappelli (11), Ferrari (0), Gainelli (0), Hrabar (5), Merzari (0), Montin (3), Muzzolon (1), Peloso (n.e.), Pluchino (n.e.), Riccato (7). Liberi: Moschini, Erigozzi. All. Bertolini

VOLANO: De Val (5), Manetti, Braida (5), Orlandini (17), Petruzziello (7), Bellini (10), Calza I. (3), Miori (0), n.e.: Galbero, Calza A., Paoli, Liberi: Pierobon, Cramerotti. All. Parlatini.