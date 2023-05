B1. L’Arena Volley Team lotta fino al tie-break con Porto Mantovano ma deve rinunciare ai play-off

Una lunga maratona per concludere il campionato dell’Arena Volley Team nella stagione 2022-2023 di Serie B1. Una sconfitta che non cambia niente dal punto di vista dell’accesso ai play off promozione perché sarebbe servita sì una vittoria con i tre punti, ma anche la contemporanea sconfitta del Volano, cosa non avvenuta. Peccato non avere chiuso il campionato davanti al pubblico di casa con una vittoria: sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una stagione positiva ed un premio anche per questo gruppo di ragazze.

Bene però, dopo avere subito nei primi sue set, avere tirato fuori il carattere ed onorato la maglia fino all’ultimo. La squadra ha dato ieri sera tutto quello che poteva ma ormai, troppe atlete si trascinano da diverse settimane, degli acciacchi fisici che hanno limitato anche il livello del gioco. Il Porto Mantovano ha dimostrato di essere in migliore condizione fisica, ha ricevuto e difeso decisamente meglio.

Si chiude così con un quinto posto, a pari punti proprio con l’Euromontaggi quarto, il campionato del team veronese. Una stagione che ha regalato tante soddisfazioni per questi colori che da anni si mantengono sempre nelle prime posizioni della classifica, merito di un gruppo di atlete e di uno staff tecnico di grande valore. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO 2-3 (19-25, 14-25, 26-24, 25-23, 5-15)

ARENA: Bissoli (1), Brutti (12), Cappelli (12), Ferrari (2), Gainelli (0), Hrabar (3), Merzari (3), Montin (2), Muzzolon (2), Riccato (10). Liberi: Moschini, Erigozzi. All. Bertolini

PORTO MANTOVANO: Poggi (2), Rancati (25), Giardini (11), Ghirardelli (12), Marcone (16), Bulla (9), Melgari (2), n.e. Bernabe, Olioso G. Liberi: Giudice, Olioso S. All. Guicciardi.