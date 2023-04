B1. L’Arena Volley Team cade a Volta Mantovana, ma i play-off non sono ancora compromessi

Tre set in cui l’Arena Volley Team parte sempre meglio delle padrone di casa del Nardi Volta che però nella seconda parte dei parziali riescono sempre a raggiungere le veronesi e a superarle. Una gara giocata decisamente meglio di quella disputata una settimana fa. La sfida viene vinta dalle lombarde anche grazie ad una migliore qualità della ricezione (67% contro 34%) che consente alla seconda forza del campionato di prevalere.

“Poco da dire - il commento di Elena Cappelli – noi abbiamo tenuto bene per tutta la partita ma Nardi, dalla seconda metà dei set, ha tirato fuori gli attributi ed ha conquistato la vittoria. Noi non siamo riuscite a chiudere i set, abbiamo sprecato un po’ troppo, peccato anche per il terzo set finito 28-26. Niente da dire: brave loro”. È con questa vittoria che Nardi Volta raggiunge matematicamente i play off promozione.

"È stata una partita molto piacevole da vedere - aggiunge il ds Graziano Rossi - combattuta, nonostante il 3-0 finale. Volta ha gestito meglio alcune situazioni nel finale dei set e sfruttato i nostri errori . Niente da dire alle nostre ragazze per le tante soddisfazioni che ci hanno regalato in questa stagione. La matematica comunque ci tiene ancora in corsa per un posto ai play-off”.

Il terzo posto del girone C della Serie B1 di volley femminile è una questione a quattro: Volano è al momento sul gradino più basso del podio con 44 punti, seguito proprio dall’Arena a quota 42, mentre un punto in meno lo hanno Giorgione e Porto Mantovano. Fra una settimana ci sarà proprio lo scontro diretto con l’Euromontaggi, una sfida tutta da vivere. Il tabellino del match:

NARDI VOLTA-ARENA VOLLEY TEAM 3-0 (25-22, 25-20, 28-26)

VOLTA: Coveccia (10), Biesso (10), Benetti (10), Campana (15), Pasquino (2), Tellaroli (12) n.e. Bertasi, Pandolfi, Mutti, Rizzi, Spigarolo. Liberi: Di Nucci. All. Tisci

ARENA: Bissoli (2), Brutti (9), Cappelli (14), Ferrari, Gainelli, Hrabar (5), Merzari, Montin (5), Muzzolon (1), Riccato (11). Liberi: Moschini, Erigozzi. All. Bertolini