B1. L'Arena Volley Team si sbarazza della Blu Team ed è in piena corsa per i play-off

Vittoria netta, senza particolari patemi, per l’Arena Volley Team contro la Blu Team Pavia di Udine che, dopo la sconfitta di questa sera viene invischiata nella zona retrocessione venendo agganciata al penultimo posto dallo Spakka Volley. La formazione di Castel d’Azzano si dimostra superiore in tutti i fondamentali rispetto alle friulane. Meglio in ricezione (39% contro 37%) meglio in attacco (35% contro 27%). La squadra è sicuramente in crescita rispetto alle ultime uscite anche se non è ancora al top della condizione.

La ricezione non è ancora ai livelli di inizio stagione, ma Bertolini sta lavorando in questa direzione inserendo tra i ricevitori anche Riccato che porta a casa un 41%. Una gara comunque sempre sotto controllo, con Arena che però non ha la freddezza di chiudere la gara. Tre punti importantissimi per l’Arena che sale infatti al secondo posto in classifica a quota 40 punti a pari delle mantovane del Nardi Volta. A quattro giornate dalla fine del campionato i giochi sono apertissimi per l’accesso ai play off promozione.

Dopo la pausa per la Pasqua le ultime quattro sfide saranno davvero toste per Arena dovendo incontrare tra le altre il Volano, quarta in classifica, poi Nardi fuori casa ed Euromontaggi, quinta in classifica. Sarà importante sfruttare al massimo i prossimi 14 giorni consentiranno di recuperare pienamente la condizione atletica. Il tabellino del match:

ARENA VOLLEY TEAM-BLU TEAM PAVIA DI UDINE 3-0 (25-20, 25-19, 25-22)

ARENA: Bissoli (4), Brutti (12), Cappelli (17), Ferrari (2), Gainelli, Hrabar, Merzari (0), Montin (1), Muzzolon (0), Riccato (7), Sgarbossa (7) . Liberi: Moschini, Erigozzi. All. Bertolini

BLU TEAM: Ponte, Manni, Felappi (7), Franceschinis, Sangoi (7), Frappa, Bertolla (7), Marcuzzi (10), Pascucci (3), Pagotto (4). Libero: Morettin. All. Leone.