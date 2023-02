B1. L’Arena Volley Team si “ferma” dopo il primo set: Giorgione vince in rimonta

Un ko che costa parecchio in termini di classifica. Il posticipo del girone C della Serie B1 di volley femminile ha visto l’Arena Volley Team farsi superare in rimonta dall’Azimut Giorgione, un 1-3 in trasferta che ha fatto scivolare la formazione veronese al terzo posto in classifica dopo essere stata agganciata dal Rothoblaas Volano. Le premesse erano state ben altre, con un primo set conquistato con la consueta autorità a cui le ragazze di coach Bertolini hanno abituato in questa stagione. Le avversarie si sono dimostrare una degna avversaria, nonostante finora siano rimaste sempre ai margini della zona play-off.

Con sei lunghezze da recuperare, però, per la questione terzo posto si dovrà fare i conti anche con l’Azimut fino al termine della regular season. Come già anticipato, nel primo set l’Arena si è riuscito a sbloccare con convinzione, mettendo a referto un importante 25-21. Nel secondo parziale Giorgione ha invece commesso meno errori (7 contro i 10 della frazione di gioco precedente), con percentuali di attacco superiori al 50% sempre per quel che riguarda le padrone di casa. Il set è rimasto in bilico fino al 13-12 per l’Azimut, poi un break di 7-0 ha indirizzato la partita in una direzione ben precisa.

Nonostante i tentativi delle gialloblu di ricucire lo strappo, il pareggio è diventato realtà e, come accade puntualmente in queste occasioni, il terzo parziale ha rappresentato lo spartiacque del match. L’incertezza è stata incredibile, ma sul 18-18 lo scatto decisivo è stato proprio quello delle trevigiane per il sorpasso. Molto meno equilibrato il quarto set in cui l’Arena è scomparsa troppo presto dal campo. Il prossimo 4 marzo le veronesi ospiteranno in casa l’Ostiano, l’occasione giusta per dimenticare in fretta la sesta sconfitta stagionale. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-ARENA VOLLEY TEAM 3-1 (21-25, 25-18, 25-22, 25-16)

GIORGIONE: Andrich, M’bra, Cantamessa, De Bortoli, Gogna, Ceron, Pincerato, Morra L, Bateman, Fezzi, Prado. All. Carotta

ARENA: Bissoli, Brutti, Cappelli, Ferrari, Gainelli, Hrabar, Merzari, Montin, Muzzolon, Riccato, Sgarbossa, Moschini, Erigozzi. All. Bertolini