B1. Arena Volley Team indomita: a Noventa la vittoria arriva al tie-break

Due punti ottenuti in trasferta contro l’IPAG Noventa mantengono l’Arena Volley Team al terzo posto in classifica nel girone C della Serie B1 di volley femminile. Le veronesi si trovano ad un solo punto dal Nardi Volta vicecapolista che tuttavia ha giocato una partita in più, dunque gli spunti per essere ottimisti ci sono tutti.

Coach Bertolini ha così commentato il 3-2 di ieri in terra vicentina: “Siamo a fine stagione e non è possibile chiedere alle squadre un bel gioco, sia nel nostro campo come in quello avversario era visibile come diverse atlete fossero stanche. È calato un po’ il livello del gioco, qualche errore e di tensione più del solito. Siamo partiti un po’ sottotono e Noventa ha portato a casa il primo set, abbiamo dovuto apportare alcuni correttivi sul nostro assetto, poi pian piano siamo tornati in partita. Siamo stati continui nel cambio palla, invece abbiamo, rispetto al solito, faticato più nella fase break”.

Il tecnico gialloblu ha poi aggiunto: “Risultato comunque positivo perché non siamo in condizioni ottimali, non siamo splendidi, però le ragazze hanno messo grande impegno e sono state molto brave. Due punti che ci tengono nella parte alta della classifica, mancano pochissime partite alla fine. Ci prepariamo allo scontro diretto con Volano, in casa, sfida che potrebbe essere decisiva per il campionato. Cerchiamo di prepararci al meglio”.

Dal punto di vista tecnico, bisogna sottolineare l’ottima prova di Riccato che ha sfiorato i 20 punti e trascinato le compagne a un tie-break non semplice su un taraflex dove anche le squadre più forti hanno sofferto. Più che buono anche il contributo di Brutti (18 punti per lei) e Cappelli (17). Fra una settimana l’Arena ospiterà un cliente davvero scomodo, il Rothoblaas Volano che sta ugualmente lottando per un posto nei play-off promozione. Il tabellino del match:

IPAG NOVENTA-ARENA VOLLEY TEAM 2-3 (25-22, 20-25, 25-23, 22-25,12-15)

NOVENTA: Dinello (1), Stafoggia (12), Facco (25), Bussolo (0), Ricci (10), Scaccia (4), Pastorello (18), Canazza (15) Leonardi, Zanguio, Morgia, Gambalonga (n.e.). Liberi: Destro, Gomiero. 1° All. Gemo.

ARENA: Bissoli (3), Brutti (18), Cappelli (17), Ferrari (0), Gainelli, Hrabar (0), Merzari (0), Montin (9), Muzzolon (0), Peloso (n.e.), Riccato (19), Sgarbossa (10) . Liberi: Moschini, Erigozzi. 1° Allenatore: Marcello Bertolini