Arena Volley Team ko col Giorgione, parla il ds Rossi: "Dobbiamo ricaricare le pile per le prossime gare"

Nulla è perduto per l’Arena Volley Team dopo la sconfitta di domenica in trasferta contro l’Azimut Giorgione, ma il rammarico rimane inevitabilmente come accade dopo ogni ko. Le gialloblu hanno perso contro le trevigiane dopo aver conquistato il primo set, conservando comunque il secondo posto nel girone C della Serie B1 di volley femminile. Ora, però, il ruolo di vicecapolista va condiviso con un’altra squadra, il Rothoblaas Volano. A commentare il match di due giorni fa è stato il direttore sportivo Graziano Rossi.

Ecco le sue dichiarazioni: “Peccato, dopo un buon inizio gara, con pochi errori e buone percentuali in tutti i fondamentali, soprattutto in attacco, abbiamo avuto un calo nel secondo set, anche per i cambi effettuati dal Giorgione, con ad esempio un ottimo l’ingresso di Fezzi. Il terzo set è stato il più bello e combattuto punto a punto, purtroppo qualche errore nel finale di set ha dato il via libera alle avversarie. Nel quarto set, il calo fisico di Arena è stato fatale e Giorgione ha chiuso senza troppi problemi. Sapevamo che i problemi fisici avuti nelle ultime settimane potevano, prima o poi farsi sentire e stasera abbiamo pagato. Adesso dobbiamo ricaricare le pile per le prossime gare”.