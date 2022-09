WithU Verona: dopo la rimonta con vittoria, gioca per la vittoria della Bogdanka Volley Cup

Comincia con una vittoria in rimonta l’avventura di WithU Verona nella Bogdanka Volley Cup, il torneo amiche che si sta svolgendo a Lublin, in Polonia.

Dopo aver ceduto al Barkom-Kazaany Lviv nel primo set, la squadra di coach Stoytchev si è imposta nel parziale successivo al termine di un parziale spettacolare, vinto con il punteggio di 33 a 31. Il sestetto scaligero ha poi alzato ulteriormente i giri del motore, diminuendo la percentuale di errore in tutti i fondamentali e aggiudicandosi con maggiore serenità la terza frazione. Ancora più in scioltezza il set successivo, dove i gialloblù surclassano gli avversari a muro, staccando il biglietto per la finale di domani contro i padroni di casa del LUK Lublin.

Alla Hala Globus Arena la scena se l’è presa Noumory Keita, protagonista della sfida con 25 punti messi a terra, di cui tre a muro. Buone risposte anche in ricezione (56% positiva). Appuntamento fissato alle ore 17.30 per l’assegnazione del trofeo.

Tabellino

WithU Verona – Barkom-Kazaany Lviv 3-1 (23-25; 33-31; 25-21; 25-20)

WithU Verona: Spirito 1, Mozic 21, Keita 25, Cortesia 10, Mosca 9, Sapozhkov 3, Perrin 10, Magalini, Zanotti, Grozdanov 2, Raphael 2, Jensen, Gaggini (L), Bonisoli (L). Allenatore: Radostin Stoytchev.

Barkom-Kazaany Lviv: Holoven 2, Shevchenko 5, Kvalen 9, Shchurov 11, Tupchi 19, Firkal 8, Smoliar 12. Allenatore: Ugis Krastinsh.

Durata set: 25’, 36’, 28’; 27’; totale: 1h 56’.

Attacco: WithU Verona 53%, Barkom-Kazaany Lviv 47%.

Muri: WithU Verona 11, Barkom-Kazaany Lviv 13.

Ricezione: WithU Verona 56%, Barkom-Kazaany Lviv 55%.

Ace: WithU Verona 7, Barkom-Kazaany Lviv 2.

Battute sbagliate: WithU Verona 21, Barkom-Kazaany Lviv 15.