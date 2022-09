WithU Verona cede al tie break in Polonia e il LUK si aggiudica la Bogdanka Volley Cup

Cuore, tecnica e una buona condizione non sono bastati a WithU Verona per aggiudicarsi la Bogdanka Volley Cup, vinta dal LUK Lublin al termine di cinque set combattuti e a tratti spettacolari.

L’avvio non è stato dei migliori per la truppa gialloblù, che ha pagato un po’ di imprecisione in ricezione, lasciando il primo parziale ai locali, che si sono imposti col punteggio di 25-23.

La musica è cambiata al rientro in campo, quando si percepiva un piglio diverso. Arrivati quattro punti diretti dai nove metri (due di Sapozhkov), è stata alzata al 75% la percentuale attacchi-punto. Tramortiti, gli avversari sono così rovinosamente caduti sul 25-13.

Nel terzo set la sfida è tornata equilibrata. La compagine polacca si è guadagnata un discreto vantaggio, che Verona ha provato a ridurre senza successo, chiudendo sul 25 a 22.

I gialloblu però non hanno mollato e nella quarta frazione hanno ritrovato efficacia dove serviva. Bene sotto rete con Grozdanov e Keita, precisi e determinanti. Una lunga serie in battuta di Spirito ha messo al sicuro il parziale, conclusosi sul 25-18.

Il confronto si è così deciso al tie-break. Si è giocato punto su punto, con gli scaligeri che sono andati sotto, per poi ribaltarla ed essere nuovamente ripresi. Due monster-block consecutivi hanno portato Ver0na sul provvisorio 12-10. Alla fine però è stato il LUK Lublin a prendersi la coppa, affermandosi 17 a 15.

Prossimo appuntamento fissato per il weekend del 24 e del 25 settembre con il Trofeo Astori a Montichiari.

Tabellino

WithU Verona – LUK Lublin 2-3 (23-25; 25-13; 22-25; 25-18; 15-17)

WithU Verona: Spirito 2, Mozic 22, Keita 16, Cortesia 10, Mosca 2, Sapozhkov 19, Perrin 2, Magalini 1, Zanotti 1, Grozdanov 10, Raphael, Jensen, Gaggini (L), Bonisoli (L). Allenatore: Radostin Stoytchev.

LUK Lublin: Nowakowski 10, Torelli, Komenda 1, Malinowski 15, Wachnik 5, Szerszen 8, Romak 10, Jozwik 2, Jendryk, Stajer, Gregorowicz (L), Watten (L), Hudzik 6, Wlodarczyk 10. Allenatore: Dariusz Daszkiewicz.

Durata set: 30’; 22’; 27’; 25’; 21’; totale: 2h 05’.

Attacco: WithU Verona 59%, LUK Lublin 47%.

Muri: WithU Verona 17, LUK Lublin 7.

Ricezione: WithU Verona 40%, LUK Lublin 48%.

Ace: WithU Verona 7, LUK Lublin 8.

Battute sbagliate: WithU Verona 22, LUK Lublin 17.