Buona partenza di Rana Verona, ma Perugia rimonta e si prende gara 1 dei quarti play off

Non è bastata una buona partenza a Rana Verona per sbancare per la seconda volta in poche settimane il PalaBarton, con Perugia che mercoledì sera ha ribaltato il risultato e aperto la serie a proprio favore. Il cammino nei quarti play off è dunque iniziato con un risultato sfavorevole agli scaligeri, che hanno comunque tenuto un buon rendimento in attacco, in particolare con Amin, best scorer della squadra con 23 palloni messi a terra, di cui 2 a muro e 3 dai nove metri.

Ora però è già tempo di voltare pagina, perché domenica sera i ragazzi di coach Stoytchev scenderanno di nuovo in campo per dara 2, questa volta tra le mura di casa propria.

La cronaca

Nel sestetto di partenza, Coach Stoytchev si è affidato alle mani di Spirito al palleggio, scegliendo Amin nel ruolo di opposto. In posto quattro Dzavoronok ha affiancato capitan Mozic, con Grozdanov e Zingel al centro, mentre come libero c’era D’Amico.

Il match ha preso il via con l’attacco vincente di Dzavoronok, che ha sfruttato al meglio una free ball anche con l’ausilio del nastro. Amin è stato preciso da posto due, Russo ha trovato la parità, ma gli scaligeri sono tornati sopra di due grazie al tocco di Mozic (2-4). Amin ha costruito un muro su Leon, prima dell’ace a firma Dzavoronok, che è valso l’allungo degli ospiti (3-7). Ben Tara ha provato a trascinare, timbrando due punti di fila, poi Flavio è andato a segno da centro rete e ha rimesso la sfida in equilibrio (9-9). Il sorpasso è avvenuto grazie all’opposto tunisino, a cui ha risposto il suo omologo, incisivo alle spalle del palleggiatore (12-12). Si è giocato punto a punto, con Dzavoronok bravo a concretizzare la pipe del 15-15, seguito da Mozic. Semeniuk ha cercato di spezzare l’equilibrio, spingendo dai nove metri, ma Verona è rimasta agganciata e Mozic ha invertito il trend da seconda linea (19-20). Perugia si è rimessa davanti con Semeniuk, Mozic ha pareggiato, poi Amin si è scatenato al servizio e ne ha trovato due che hanno consegnano il primo parziale agli ospiti (23-25).

I padroni di casa hanno alzato subito il ritmo al rientro in campo e staccato gli scaligeri di tre lunghezze. Dzavoronok ha usato l’astuzia in battuta e accorciato (3-2). Perugia ha trovato continuità in attacco con Plotnytskyi e Flavio, venendo assistita anche dalla fortuna con Russo, che ha trovato una buona serie al servizio. Dzavoronok ha suonato la carica da posto sei, prima che Spirito si affidasse al gioco al centro per scuotere i suoi. Il nuovo tentativo di fuga perugino è stato smorzato da Amin, che ha incrociato alla perfezione per il 15-8. I bianconeri non hanno calato d’intensità: Giannelli ha sfoderato un grande monster block, seguito da un ace ben calibrato di Semeniuk (18-9). Amin ha provato a tenere a galla i suoi e, appena entrato, Sani ha posto la propria firma (23-15). Il solco scavato da Perugia era pressoché impossibile da recuperare e Verona è ha dovuto subire il pareggio.

Partenza favorevole alla squadra di Lorenzetti nel terzo set, con Russo che ha infilato l’ace del 4-2. Mozic si è scrollato subito la ricezione imperfetta e prima è andato a segno da posto quattro, poi ha piegato le mani della retroguardia avversaria dai nove metri, rilanciando i suoi (5-4). Plotnytskyi è andato di potenza in battuta e ricostruito un buon distacco, che Grozdanov ha ridotto con un primo tempo preciso (9-7). Lungo scambio tra le due squadre, che Mozic ha concluso con un pallonetto che si è insaccato in mezzo al campo. Verona si è portata a meno uno, Ben Tara prima e Plotnytskyi poi hanno ristabilito le distanze con due attacchi vincenti (13-10). Dzavoronok ha colpito da seconda linea e suonato la carica, Semeniuk ha spinto e mantenuto un buon margine di vantaggio (18-13). Grozdanov ha raccolto il suggerimento di Spirito e Verona si è rimessa in corsa, con Amin che dai nove metri ha incastrato la sfera nella zona di conflitto (22-18). Batti e ribatti qualche azione più tardi, chiuso da Dzavoronok, che poi ha annullato anche il primo set ball (24-21), ma i locali infine hanno chiuso i conti.

Semeniuk ha provato a trascinare i suoi sin dalle battute iniziali del quarto parziale. L’esperimento Keita-Amin insieme ha dato i suoi frutti, con entrambi a segno nel giro di pochi istanti (2-2). Russo ha trovato una buona traiettoria al servizio, centrando un nuovo doppio vantaggio. Keita ha sfondato il muro avversario con la pipe, prima che Perugia tornasse sopra e tentasse la fuga. D’Amico è stato autore di una prodezza in difesa e Dzavoronok ne ha approfittato, ridando linfa ai suoi (9-6). Spirito ha seguito con lo sguardo i movimenti sottorete degli avversari e con una mano ha tenuto in piedi gli scaligeri (11-7). Fase break per i padroni di casa, che Amin ha interrotto, ma Russo ha fermato Keita a muro per il 15-8. Il numero 9 scaligero ha provato a dare la scossa in attacco, incidendo anche in battuta (17-13). Zanotti ha messo pressione a muro e Verona è rimasta agganciata (18-15). Perugia è andata di potenza al servizio e concesso poco fino al termine dell’incontro, fino all’attacco di Ben Tara che ha messo il punto sul confronto (25-19).

Il tabellino

Sir Susa Vim Perugia-Rana Verona 3-1

(23-25; 25-16; 25-21; 25-19)

Sir Susa Vim Perugia: Giannelli 5, Herrera, Leon 1, Plotnytskyi 12, Flavio 9, Russo 16, Colaci (L), Ropret, Ben Tara 18, Semeniuk 24, Held, Solè, Candellaro, Toscani (L). Allenatore: Lorenzetti.

Rana Verona: Spirito 1, Keita 6, Mozic 12, Dzavoronok 13, Grozdanov 5, Zingel 1, D’Amico, Jovovic, Amin 23, Sani 2, Cortesia, Mosca, Zanotti, Bonisoli (L). Allenatore: Stoytchev.

Arbitri: Piana (1°), Pozzato (2°), Merli (3°).

Addetto Video Check: Rosignoli.

Durata set: 31’; 24’; 30’; 29’; totale: 1h54’.

Attacco: Sir Susa Vim Perugia 61%; Rana Verona 49%.

Muri: Sir Susa Vim Perugia 10; Rana Verona 4.

Ace: Sir Susa Vim Perugia 9; Rana Verona 7.