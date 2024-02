Si ferma a Milano la striscia di risultati positivi della Rana Verona

Si è interrotta domenica all'Allianz Cloud la lunga striscia positiva della Rana Verona, che è andata a sbattere contro una serata di grazia e ha ceduto in tre set. Sotto nel punteggio al termine del primo set, gli scaligeri hanno reagito al rientro in campo ma non sono riusciti a rimettere la sfida in equilibrio, con gli avversari che hanno messo il sigillo nel terzo parziale. Nel complesso la squadra di Coach Stoytchev ha registrato il 51% di positività in attacco, con Keita best scorer grazie ai 15 punti totalizzati, di cui 2 a muro.

Si è concluso così dunque il tour de force delle tre gare in sette giorni e il prossimo appuntamento è ora fissato per domenica prossima, alle ore 18, sul campo di Cisterna per il penultimo impegno della regular season.

La cronaca

Nel sestetto di partenza, Coach Stoytchev ha puntato sulla diagonale composta da Spirito, al palleggio, e Keita come opposto. In banda sono stati schierati capitan Mozic e Dzavoronok, con Grozdanov e Zingel a centro rete e D’Amico nel ruolo di libero.

La gara si è aperta con il primo tempo vincente firmato da Loser e Keita che ha risposto subito da posto due con tre punti di fila (1-3). Mergarejo ha fermato il tentativo di fuga degli ospiti, poi Ishikawa ha pareggiato dai nove metri (4-4). Verona è tornata sopra, i meneghini hanno accorciato con l’ace di Mergarejo e con il mani-out di Reggers (10-11), ma Grozdanov è andato a segno su invito di Spirito al centro, prima del muro di Loser che è valso la nuova parità (12-12). Ishikawa ha consegnato ai suoi un discreto vantaggio, ridotto dal primo tempo di Zingel (16-14). Milano ha provato a scappare, Dzavoronok ha giocato bene con le mani avversarie, mentre Grozdanov ha provato a scuotere gli scaligeri con un ace (22-20). I padroni di casa sono così rimasti sopra e hanno sbloccato la sfida con il muro di Vitelli (25-20).

Al rientro in campo, l’Allianz è partita meglio, ma in questo caso è arrivata l’immediata reazione di Verona grazie a una serie positiva di Dzavoronok in battuta, ben assistito da Mozic, che ha piegato la difesa lombarda da posto quattro (3-6). Ishikawa è stato ancora incisivo al servizio, ma Keita ha alzato una diga sottorete e impedito a Mergarejo di passare per il 6-7. Mozic ha tirato forte dai nove metri, ma Milano ha invertito di nuovo il trend grazie all’attacco di Vitelli (11-10). Keita ha interrotto la striscia di Mergarejo, traforando il muro locale, prima che Mozic concretizzasse una pipe (13-12). Verona è rimasta in scia grazie al monster block timbrato da Zingel (16-15), Keita ha sferrato un diagonale imprendibile e si è fatto sentire poco dopo anche con un mani out che ha portato i suoi a meno uno (19-18). Dzavoronok è andato in buca d’angolo e ha trovato il pari (20-20), con Grozdanov che ha alzato la voce a muro. Mozic ha annulla il primo set point, Keita il secondo, ma Milano alla fine ha raddoppiato (24-23).

In avvio di terza frazione, Milano ha premuto subito sull’acceleratore ed è andata sul 3-0. Mozic ha trovato il lungolinea che ha accorciato le distanze, prima che Ishikawa infilasse l’ennesimo ace di giornata (5-2). Il monster block di Loser ha incrementato il vantaggio per Milano (8-2). Dzavoronok è andato di potenza, Loser ha risposto con un altro punto diretto dai nove metri, ma Keita ha sfruttato al meglio una ricezione negativa firmando il 10-5. Mozic ha rilanciato i suoi, che sono tornati in carreggiata (11-7). La squadra di Piazza, però, ha tenuto le redini del confronto, ma con l’errore di Vitelli in battuta gli ospiti sono tornati a -4 (14-10). Milano ha allungato nuovamente e costruito un notevole distacco, Dzavoronok ha suonato la carica, poi è stato ancora Loser ad andare a segno da posto tre per due volte (19-14). Il muro di Dzavoronok ha provato a dare la scossa, ma i meneghini sono risaliti subito (21-15). Ha infine chiuso i conti Ishikawa sul 25-16.

Il tabellino

Allianz Milano - Rana Verona 3-0

(25-20; 25-23; 25-16)

Allianz Milano: Porro 3, Reggers 11, Ishikawa 14, Mergarejo 12, Loser 8, Vitelli 13, Catania (L), Zonta, Dirlic 1, Kaziyski, Innocenzi, Piano, Colombo (L). Allenatore: Piazza.

Rana Verona: Spirito, Keita 15, Mozic 9, Dzavoronok 9, Grozdanov 5, Zingel 2, D’Amico (L), Jovovic, Amin, Sani 1, Cortesia, Mosca, Zanotti, Bonisoli (L). Allenatore: Stoytchev.

Arbitri: Cerra (1°), Cappello (2°), Venturi (3°).

Addetto Video Check: Di Gaetano.

Durata set: 24’; 29’; 24’; totale: 1h17’.

Attacco: Allianz Milano 59%; Rana Verona 51%.

Muri: Allianz Milano 5; Rana Verona 10.

Ace: Allianz Milano 11; Rana Verona 4.