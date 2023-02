Verona capitale mondiale del running per un giorno: numeri da urlo per la sedicesima Giulietta&Romeo Half Marathon

Domenica 12 febbraio si tornerà finalmente a sentire il respiro e l’adrenalina di ben ottomila runner per le strade di Verona, con la 16esima Craft Giulietta&Romeo Half Marathon e Avesani Monument Run 10k, confermando di essere la mezza maratona più partecipata del Veneto e tra le prime tre in Italia. Numeri che si avvicinano a quelli pre-pandemia e che non possono che far felici tutti i veronesi insieme a Gaac 2007 Verona Marathon ASD, società organizzatrice dell’evento che quest’anno si è spesa anche per organizzare una gara di altissimo livello tecnico.

Verona capitale mondiale del running per un giorno

Le iscrizioni della 16esima Craft Giulietta&Romeo Half Marathon e alla Avesani Monument Run 10k con ottomila atleti complessivamente al via hanno fatto registrare il sold-out già tre giorni prima della gara, con tante richieste di partecipazione rimaste inevase, per permettere la realizzazione dell’evento con grande soddisfazione di atleti e organizzatori. Le donne sono innamorate di Verona, e viceversa, ben 2.500 sono donne.

Oltre 600 gli atleti esteri provenienti da ben 62 nazioni differenti del mondo, in testa la Germania con 121 iscritti, 53 spagnoli e poi 49 che arrivano dagli Stati Uniti. Si registrano anche 13 runner provenienti dal Brasile, 2 dalla Nuova Zelanda e 10 da Israele. Numeri che confermano l’attrazione turistica di Verona unita a questo evento sportivo con grande beneficio per l’indotto turistico della città per i tre giorni di gara. Verona per un giorno sarà la capitale mondiale del running.

Gli esordienti in gara

Sarà un’emozione unica anche per gli oltre 300 ragazzini che domenica 12 febbraio in collaborazione con Fidal Verona saranno impegnati nella Craft Giulietta&Romeo Mini-Half Marathon Il percorso su cui si sfideranno gli Esordienti A m\f e Esordienti B m\f partirà dal lato tribuna est dello Stadio Bentegodi (linea arancione), mentre gli Esordienti C m\f partiranno appena fuori da porta maratona (linea blu). L’arrivo per tutte le categorie è all’interno dello stadio, la stessa linea che sarà calcata dagli atleti della mezza maratona, sul rettilineo lato tribuna ovest.

Per i genitori/accompagnatori sarà possibile accedere alle tribune dello stadio lato ovest (cancello 27). Le ragazzine e i ragazzini assisteranno al via della mezza maratona che vedrà sulla linea di partenza tantissimi campioni e anche l’arrivo, un’occasione importante per i giovani atleti del futuro che potranno assistere alla frantumazione del primato del percorso e all’abbattimento del muro dell’ora.

Qualche curiosità

Correrà la mezza maratona l’81enne Adolfo Di Rocco, atleta più maturo in gara, mentre, con i suoi 2 anni, la più giovane è la piccola Daniela di nazionalità slovacca. Le società più numerose sono la ASD locale Km Sport seguita da Vicenza Marathon e Avis Pol. Malavicina a pari merito con Venicemarathon SSD. Sono 14 gli atleti che compiranno gli anni, insieme spegneranno 687 candeline, tra questi anche 4 stranieri che hanno scelto la manifestazione per raccogliere un applauso lungo 21 km.

RefereeRUN

La Avesani Monument Run è tappa della RefereeRUN, Campionato Italiano di Corsa per Arbitri, organizzata dall'Associazione Italiana Arbitri - FIGC attraverso la Commissione Eventi guidata da Alessandro Paone. Il campionato è nato per diffondere la cultura degli oltre 30mila direttori di gara i cui valori sono con quelli del running e per dare un servizio eccellente al Mondo del Calcio, sempre con un occhio al tempo.

Ad oggi, oltre 3mila arbitri hanno preso parte a queste gare sulla distanza di 10km, una scelta non casuale in quanto un direttore di gara durante una partita di calcio percorre tra gli 8 e i 12 km. Al traguardo, quest’anno ci sarà anche un atleta disabile con il suo gruppo di spingitori, un evento nell’evento che si configura come la RefereeRUN Special. Al Villaggio Maratona della Romeo&Giulietta Marathon è stato predisposto uno stand AIA per la promozione dei corsi arbitro #DiventArbitro, un’occasione per promuovere l’Associazione Italiana per la Lotta alle Leucemie e Linfomi (AIL), charity partner.