Domenica torna la Craft Giulietta & Romeo Half Marathon: viabilità e provvedimenti a Verona

Domenica 12 febbraio si svolge a Verona la mezza maratona veneta più importante. Sono infatti attesi oltre 8 mila runner per la Craft Giulietta & Romeo Half Marathon, affiancata anche dalla Avesani Monument Run 10km.

VIABILITÀ E PROVVEDIMENTI - Per consentire l’allestimento del percorso della Giulietta&Romeo Half Marathon e, successivamente, lo svolgimento della gara, domenica 12 febbraio a partire dalle ore 5 e fino alla fine della corsa, prevista intorno alle ore 13, è vietato il transito dei veicoli in tutte le vie del percorso e l'attraversamento delle stesse ad esclusione dei mezzi di soccorso/pronto intervento e dei veicoli dell’organizzazione.

Nello specifico, viene istituito il divieto di transito dalle ore 14 di sabato 11 febbraio alle ore 13 di domenica 12 febbraio in piazzale Atleti Azzurri d’Italia, tra ingresso riservato autobus turistici del parcheggio C e piazzale Olimpia. Ancora, in piazzale Olimpia, sulla carreggiata prospiciente la Curva Nord - compresa tra piazzale Atleti Azzurri d'Italia e la rotatoria di via Sogare - e nel tratto compreso tra piazzale Atleti Azzurri d'Italia e via Fra' Giocondo.

Inoltre, dalle ore 5 alle 12 di domenica 12 febbraio in piazza Bra, corso Porta Nuova - tra via Paglieri e piazza Bra -, corso Porta Nuova - lato civici pari, nel tratto tra via Volto San Luca e via Battisti -, corso Porta Nuova - sui percorsi ciclabili, ambo i lati tra piazza Pradaval e piazza Bra.

Dalle ore 6 alle 13 di domenica 12 febbraio e per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti ancora in corsa, in piazzle Olimpia, via Fra’ Giocondo, via Palladio, via Albere, via Piccoli, piazzetta Porta Palio, circonvallazione Oriani, Porta Nuova, piazza Bra, via degli Alpini, stradone Scipione Maffei, stradone San Fermo, Lungadige Rubele, via Ponte Nuovo, largo Pescheria Vecchia, piazza Indipendenza, piazza Viviani, via Cairoli, piazza delle Erbe, corso S. Anastasia, via Massalongo, via Forti, via Emilei, via S. Michele alla Porta, via A. Diaz, Ponte della Vittoria, piazzale Cadorna, viale Della Repubblica, lungadigege Cangrande, lungadige Attiraglio, via Preare, via Cà di Cozzi, viale Caduti del Lavoro, Ponte Unità d'Italia, via Pancaldo, via Cristoforo Colombo, via Tommaso Da Vico, via Pontida, ponte Risorgimento, lungadige Cangrande, lungadige Campagnola, ponte della Vittoria, via Armando Diaz, via Oberdan, piazzetta Scalette Rubiani, piazza Bra, via Roma, corso Castelvecchio, stradone Porta Palio, Porta Palio, via Piccoli, via Camuzzoni, via Frà Giocondo, piazzale Olimpia lato est, carreggiata lato edifici, via Pirandello, dalla rotatoria di via Sogare fino al palo Agsm n.13 e ritorno, piazzale Olimpia, carreggiata lato Stadio.

Dalle ore 5 alle 14 di domenica 12 febbraio i posteggi dei taxi di via Roma e piazza Bra vengono spostati in corso Porta Nuova, sul golfo di fermata dei mezzi ATV, di fronte al civico 29.

Previste anche deviazioni delle linee urbane dell'ATV. Per aggiornamenti consultare il sito dell’Azienda Trasporti Verona.