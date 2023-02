A Verona torna la Giulietta&Romeo Half Marathon

Domenica 12 febbraio 2023 è in programma a Verona la 16esima edizione della Craft Giulietta&Romeo Half Marathon, la mezza maratona veneta più importante, che porterà a correre nelle vie cittadine, lungo lo storico tracciando da 21 chilometri, oltre seimila runner. Accanto all’evento principale anche la Avesani Monument Run 10k, competitiva e non competitiva, per cui si prevedono 2 mila partecipanti.

La manifestazione è organizzata da Gaac 2007 Veronamarathon Asd insieme al Comune di Verona. Lo start è fissato allo Stadio alle 9.30 per la mezza maratona e alle 11 per la 10km. L’arrivo sarà all’interno dello Stadio Bentegodi per agevolare gli spostamenti dei partecipanti ed il lavoro dei volontari evitando anche l’utilizzo di navette per tornare al punto di partenza.

Il percorso

È di 21,097km, da correre in un giro unico, senza sovrapposizioni, per essere più veloce di quello classico grazie ad un numero minore di curve. Start alle ore 9.30 dallo Stadio Marcantonio Bentegodi, in direzione di Porta Nuova per toccare piazza Bra, piazza delle Erbe, il?ponte della Vittoria. Si prosegue lungo l’Adige?fino al km 15. Ancora si attraverserà ponte del Risorgimento, Porta Borsari,?con un passaggio vicino all’Arena, Castelvecchio, Porta Palio ed infine traguardo dentro allo Stadio Bentegodi.

Sempre allo Stadio, alle ore 11, la partenza per la Avesani Monument Run 10k in direzione Porta Nuova. Passaggio in piazza Bra per continuare su stradone San Fermo. Dal lungadige si giunge in piazza Erbe, per poi dirigersi verso Santa Anastasia. Si prosegue verso Porta Borsari, per poi iniziare il percorso di rientro verso lo Stadio.

I top runner

Importante lo sforzo degli organizzatori di Gaac 2007 Veronamarathon Asd che spinti da una grandissima passione per la corsa di altissimo livello, sognano da sempre una importante prestazione atletica da regalare a Verona e ai cittadini veronesi. Un grande tempo cronometrico regalerebbe forte visibilità internazionale alle città, diventando così una delle mezze maratone più importanti del mondo. Con i fortissimi atleti keniani ed etiopi invitati a gareggiare si correrà sul filo dei 59 minuti, tempo da record, ma attenzione anche sul veronese Marco Fontana Granotto, già nazionale azzurro, che vuole provare ad abbassare il suo primato personale e scendere sotto il muro di 1h04’00.

Informazioni, contatti e iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito www. giuliettaeromeohalfmarathon.it . Iscrizioni anche in Expo (PALA AGSM AIM – piazzale Atleti Azzurri d’Italia 1, Verona) nelle giornate del 10 e 11 febbraio. Domenica 12 febbraio sarà possibile iscriversi solo alla Avesani Monument Run - non Competitiva (fino ad esaurimento pettorali).